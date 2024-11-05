CHP, Yükseköğretim Sorunlarını Tartışacak Panel Düzenliyor

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(ANKARA) - CHP, Eskişehir'de yarın "Bilim ve Demokrasi Işığında Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek" adlı panel düzenleyecek. Panelde, yükseköğretim sisteminin sorunları, akademisyenlerin sorunları ve öğrencilerin sorunları tartışılacak.

Panel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Panelde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz açılış konuşması yapacak.

Anadolu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Selin Sayek Böke'nin "Ufuk Turu" konuşmalarıyla başlayacak etkinlik, yükseköğretim sisteminin sorunları, akademisyenlerin sorunları ve öğrencilerin sorunları oturumlarıyla devam edecek. Üniversite öğrencilerinin de yer alacağı ve konuşacağı panelde, yükseköğretim sorunları bir bütün olarak ele alınacak.