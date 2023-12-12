Cibaliya ve Şucaiyye\'de direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Gazze Şeridi'nin kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, son bir haftadır Filistinli direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Görgü tanklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, bu iki bölgede ilerlemeye çalışırken, karşılaştığı direniş sebebiyle bunu başaramıyor.

İsrail tankları, batı, kuzey ve güneyden kampın çevresini abluka altına alırken, evleri, yolları ve altyapıyı hedef alan şiddetli hava ve topçu bombardımanı gerçekleştiriliyor.

Cibaliya ve Şucaiyye'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Filistinli direniş grupları, Cibaliya Mülteci Kampı çevresindeki İsrail güçleriyle makineli tüfekler, tanksavar mermileri ve havan topları kullanarak çatışıyor.

Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de benzer bir tabloya tanık oluyor.

Mahallenin doğusuna konuşlanan İsrail güçleri, bölgenin derinliklerine girmeye çalışıyor.

Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan savaşçılar da İsrail askerleriyle silahlı çatışma içerisinde bulunuyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, doğrudan silahlı çatışmalara ek olarak, İsrail güçlerini tanksavar füzeleri ve patlayıcılarla hedef alıyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail topçu birlikleri, pazartesi sabahından bu yana Şucaiyye Mahallesi'ni şiddetli şekilde bombalıyor.

İsrail'in bombalamaları ise büyük yangınların çıkmasına ve mahallenin birçok bölgesinden siyah dumanların yükselmesine neden oluyor.

Görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgilere göre, Şucaiyye ve Cibaliya'da, direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Filistinli gruplar iki bölgeden ayrı ayrı roket saldırıları düzenliyor.

İsrail helikopterleri ise iki bölge içindeki noktalara defalarca iniş yaptı.

Bu uçuşlar genellikle sis bombaları attıktan ve direniş unsurlarının bulunduğu bölgelere yoğun bombardıman yaptıktan sonra İsrail ordusunun yaralıları ve ölülerini savaş alanlarından tahliye etmek için yapılıyor.

Beyt Lahiya'daki okullar İsrail'in hedefinde

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı okulları abluka altına aldı.

İsrail güçleri, Beyt Lahiya'da, el-Harsani Lisesi'ni kuşattıktan sonra saldırıda bulundu. İçeridekiler, iç çamaşırlarıyla çıkmaya zorlandıktan sonra alıkonuldu.

Alıkonulan 50 Filistinli, okulun yakınındaki bir araziye götürülerek, burada sabaha kadar iç çamaşırlarıyla tutuldu.

İsrail askerleri, alıkonulanları serbest bıraktıktan sonra okul ile yerlerinden edilenlerin kıyafet ve yiyeceklerini de yaktı. Serbest bırakılan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ne giderken, buradaki yerinden edilen kişi sayısı bini aştı.

Gazze'nin merkezi ve güneyi yoğun şekilde bombalanıyor

İsrail savaş uçakları, tanklar ve savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere yönelik bombardımanını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde Deyr el-Belah şehri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Ez-Zevayide bölgesi ve Han Yunus şehrine yönelik hava ve topçu bombardımanını sıklaştırdı.

İsrail ordusunun bölgeye saldırılarında birçok bina yerle bir edilirken, saldırılar onlarca Filistinlinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanıyor.

Bazı evler tamamen yıkılırken, Sivil Savunma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetleri çıkarmak ve yaralıları kurtarmak için uzun saatler çalışıyor.

İsrail güçleri, sadece karadan ve havadan değil, bölgeyi aynı zamanda denizden de hedef alıyor.

İsrail savaş gemileri, Deyr el-Belah kentinin kıyılarını yoğun bir şekilde bombaladı.

Tıbbi yetersizlikler had safhada

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını artırmasının, hastanenin sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

"Hastanenin halihazırda düzgün işlemeyen sağlık sistemi, yoğun İsrail hava saldırıları nedeniyle her an çökebilir" uyarısını dile getiren Dakran, yaralı sayısının sürekli artması nedeniyle hastanede yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmadığını vurguladı.

Hastanenin gelecek günlerde çalışmalarına devam edebilmesi için ilaca, tıbbi malzemeye ve yakıta ihtiyacının olduğunu kaydeden Dakran, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin sınırlı kapasitesi nedeniyle yaralıların, tedavi görebilmeleri için Gazze dışındaki hastanelere nakledilmeleri çağrısında bulundu.

Dakran, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, çoğunluğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden göçe zorlanmış yaklaşık 900 bin kişiye hizmet verdiğini aktardı.