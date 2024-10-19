Cibaliye'de İsrail Saldırısı: 33 Ölü

Güncel

GAZZE, 19 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampına Cuma akşamı düzenlediği hava saldırısında en az 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yönetilen Gazze hükümetine bağlı medya ofisinin verdiği bilgilere göre, ölenler arasında 21 kadın bulunuyor ve enkaz altında kalanlar nedeniyle ölü sayısının 50'ye ulaşabileceği bildiriliyor.

Medya ofisinden yapılan açıklamada, bombardımanda 85'ten fazla kişinin yaralandığı ve bunlardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Cibaliye kampındaki birkaç evi de bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 42.500'e yükseldiğini söyledi.