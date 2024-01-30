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Cibuti Dışişleri Bakanı: UNRWA'ya yapılan yardımlar Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimi - Son Dakika
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Cibuti Dışişleri Bakanı: UNRWA'ya yapılan yardımlar Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimi

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların kesilmesinin, 'Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimlerinin son aşaması' olduğunu belirtti. Youssouf, Filistinlilerin kasıtlı, organize bir açlıkla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Cibuti Dışişleri Bakanı: UNRWA\'ya yapılan yardımlar Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimi
30.01.2024 - 10:51,
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Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların kesilmesinin, "Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimlerinin son aşaması" olduğunu belirtti.

Youssouf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yerlerinden edilen, topraklarından ve evlerinden kovulan, zalimlere direndiklerinden ötürü "terörist" olarak yaftalanan Filistinlilerin, kasıtlı, organize bir açlıkla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Cibutili Bakan, "Bugün bu mesajı, işgalci İsrail devleti ve destekçilerinin UNRWA'yı diskalifiye etme girişimine duyduğum öfkeyi ifade etmek için paylaşıyorum; Filistinlileri insanlıktan çıkarma girişimlerinin son aşaması. Filistinlilere diyoruz ki asla yalnız yürümeyeceksiniz, yanınızdayız. Tüm dünya izliyor, haklarınız için savaşmaya devam edin." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığından bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, kuruluşundan bu yana Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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