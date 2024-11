Çiçekçi Esnafı Zincir Marketlere Tepkili

Güncel

Muhabir: Halil Yatar

ANKARA - Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, zincir marketlerin özel günlerde çiçek satmasına tepki gösterdi. Çimen, "Türkiye genelinde 1 milyon 500 kişi çiçek sektöründen ekmek yiyor. Yani yetmiyor mu? Çiçeğin haricinde her şeyi satabiliyorsunuz. Bırakın da esnaf yılda bir kez iş yapsın, can suyu olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, zincir marketlerin özel günlerde çiçek satmasına tepki gösterdi. Zincir marketlerin çiçek satmasının çiçekçi esnafına zarar verdiğini belirten Çimen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"24 Kasım'a hiçbir öğretmenimizin çiçeksiz kalmaması adına hazırlıklarımız tamamlandı. Fakat esnafımızda bir büyük sıkıntı oluştu, her zaman başımıza sıkıntı olan gross marketler de çiçek satmaya başladı. Bu da esnafımıza çok büyük sıkıntı yaratmaktadır. Gross marketlerin satmadığı bir tek çiçek vardı bunu mu satmak zorunda kalacak. Türkiye genelinde 1 milyon 500 kişi çiçek sektöründen ekmek yiyor. Üreticisiyle, satıcısıyla, dükkanıyla çalışanıyla yılda bir kez yaptığı işlerden bir tanesini de gross marketler mi baltalayacak? Yani yetmiyor mu? Çiçeğin haricinde her şeyi satabiliyorsunuz. Bırakında esnaf yılda bir kez iş yapsın, can suyu olsun. Bunun yolu neyse, çözümü neyse esnaf olarak bizler çözemiyoruz. Çözecekler kimlerse bize öneride bulunsunlar."

"Çiçekçi esnafı ne yiyecek?"

Gross marketlerin çiçek satmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Çimen, "Çiçekçiden çiçek alınır, öğretmenler en değerli varlığımızdır. Dışarıda soğuğu yemiş çiçekler değil, çiçekçiden çiçek alınır. Hadi başka yerlerden aldınız tamam da biz çiçekçi esnafı ne yiyecek? Çiçekçilerin çoluğu çocuğu yok mu? O güne mahsus çiçekçi arkadaşlarımız belirli bir oranda ürün almıştır, ithaliyle yerlisiyle ürün almıştır. Bunların tamamı elinde kalacak. Elinde kaldığı zaman bu arkadaşlarımız mağdur olacak. Bizim bu mağduriyetimizi kim çözecek? Bugün esnafımız arıyor 'biz ne yapacağız, çiçeklerimizi çöpe mi atacağız, gross marketler elimizden ekmeğimizi aldı, dükkanlarımızı kapatalım mı' diye soruyorlar. Peki bunun çözümü noktasında bize açılacak bir kapı yok mu" ifadelerini kullandı.