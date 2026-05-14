Çiçekdağı\'nda 6 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir araçta 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe merkezi girişinde durdurulan ve içinde 4 kişi bulunan otomobilde yapılan aramada, 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, H.Y, O.Ö. ve M.E.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.