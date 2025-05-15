Çift Kültürlü Kimlik ve Aile İlişkileri Konferansı

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, çocukların çift kültürlü kimlik gelişimi ve okul uyumu ele alındı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu'ndaki konferansa, Başkonsolos Yardımcısı Fatma Sağlıcak, Başkonsolosluk Aile ve Sosyal Destek Danışmanı Hatice Mounier, kültürlerarası klinik ve psikotravmatoloji uzmanı Zeynep Tuğçe Güngörmez Yaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, aile kurumunun çok kültürlü toplumlarda üstlendiği hayati role işaret ederek, bilimsel ve pedagojik bilgiler verdi.

Çift kültürlü kimlik olgusu, çocukların 2 kültür arasında yaşadığı aidiyet ve sadakat çatışmalarına değinen Yaman, ailenin bu hassas kimlik inşa sürecindeki belirleyici rolüne dikkati.

Yaman, çocukların okul yaşamına uyum sağlarken karşılaştıkları temel güçlükleri anlattı.

Mounier de "Aile içi iletişimin çocukların akademik başarılarına etkisi" konulu sunum yaptı.

Mounier, aile bireyleri arasında kurulan sağlıklı, destekleyici ve anlayış temelli iletişimin, yalnızca akademik performansa değil, aynı zamanda çocuğun öz güvenine ve psikososyal gelişimine olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Yoğun ilgi gören konferansta, çok kültürlü yaşamın gerekliliği olan kapsayıcı ve bilinçli aile-çocuk-okul ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.