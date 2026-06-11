Çiftçi Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
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Çiftçi Sorunları TBMM'de Görüşüldü

11.06.2026 19:07
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Necmettin Çalışkan, tütün üreticisinin sıkıntılarına dikkat çekerek, mevcut yasaların yetersiz olduğunu vurguladı.

(TBMM) - Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin tütün üreticisi yirmi yıldır virginia tütününe ezdirildi, iş işten geçtikten sonra nihayet pansuman bile olmayacak, yara bandı olacak bir tedbirle iş çözülmeye çalışılıyor. Ne yazık ki bu ülkede pancar üreticisi Cargill'in insafına terk edildi, tütün üreticisi Philip Morris şirketlerinin insafına terk edildi, fındık Ferrero'nun insafına terk edildi, canlı hayvan yandaş ithalat lobilerine teslim edildi" dedi.

TBMM Genel Kurulu. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmelerine devam edildi.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan 20'inci madde üzerinde başlayan görüşmelerde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, çiftçilerin tarlalarında jandarma eliyle sıkı bir şekilde denetlendiğini belirtirken, büyük vurgunculara yönelik imtiyazlar tanındığını ileri sürerek hazırlanan yeni yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Kaya, tarım alanındaki denetim ve uygulamalardaki çelişkilere dikkati çekerek, "Dürüst çiftçiyi tarlasında Jandarmayla denetlemek yani Jandarma gidiyor, ekim alanını kontrol ediyor, her şeyi yapıyor fakat iş büyük vurgunculara gelince '2027 yılının ocak ayına kadar istediğinizi yapabilirsiniz' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çorum Şeker Fabrikası'nda yaşanan süreci hatırlatan Kaya, mevcut Şeker Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesini hatırlatarak, "Dışarıdan kaçak pancar temin eden fabrikanın şekeri ihraçlık sayılır, A kotasından düşülür ve fabrika ağır bedel öder. Mevcut kanun uygulansaydı fabrika kotadan düşecek, ürünü ucuza satmak zorunda kalacak ve 336 milyon net kar, net gelir kaybı yaşayacaktı. İşte, bu yüzden panikle bu kanun değiştiğinde yeni teklifle kota kaybı kalkıyor arkadaşlar. Kural tanımazlara toplam kotanın sadece yüzde 2'si kadar komik bir idari para cezası getiriliyor yani o fabrika 336 milyon zarar etmek yerine, yeni geçecek bu maddeyle beraber sadece 63 milyon ceza ödeyip işin içinden sıyrılacak" dedi.

Yapılan düzenlemenin ilk bakışta bir ceza yaptırımı getiriyormuş izlenimi verdiğini ancak arka planında farklı bir amaca hizmet ettiğini iddia eden Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Şimdi, ilk etapta baktığınızda ceza getiriliyormuş gibi yapılıyor ama hem öteleme hem de yeni maddeyle birlikte maalesef, aslında bir anlamda büyük vurguncuları koruyan bir mantıkla hareket ediyorsunuz" diye konuştu.

ÇALIŞKAN: TÜTÜN ÜRETİCİSİ VİRGİNA TÜTÜNE EZDİRİLDİ

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, görüşülmekte olan tütün, alkol ve pancar gibi pek çok maddeyi içeren kanun teklifinin sorunları çözmekten uzak olduğunu belirterek, Türkiye'de yirmi yılın sonunda çiftçilik sektörünün bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Görüşülen yasa teklifinin yetersizliğine vurgu yapan Çalışkan, "Tütün, alkol, pancar benzeri pek çok maddeleri ihtiva eden bir kanun teklifi görüşüyoruz ama şu net ki bu kanun teklifi yaraya merhem değil. Bakın, 2003 yılında Türkiye'de yerli tütün yüzde 42 iken, 2020 yılında yüzde 11'e düştü" dedi. Yirmi yıl önce Kemal Derviş politikalarıyla tütüne kota getirilerek üretimin durdurulduğunu ve çiftçilerin perişan edildiğini ifade eden Çalışkan, Bakanlığın ise köylüye ve çiftçiye alternatif bir ürün önermediğini, üreticinin deneme yanılma yöntemiyle her gün bir şeyler ekerek sonuç almaya çalıştığını kaydetti.

Çalışkan, tütün üreticilerinin uzun süredir zor durumda bırakıldığını ve alınan önlemlerin çok geç kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bugün geldiğimiz noktada bu ülkenin tütün üreticisi yirmi yıldır virginia tütününe ezdirildi, bade Harabül Basra, iş işten geçtikten sonra nihayet pansuman bile olmayacak, yara bandı olacak bir tedbirle iş çözülmeye çalışılıyor. Ne yazık ki bu ülkede pancar üreticisi Cargill'in insafına terk edildi, tütün üreticisi Philip Morris şirketlerinin insafına terk edildi, fındık Ferrero'nun insafına terk edildi, canlı hayvan yandaş ithalat lobilerine teslim edildi."

KORDU: BU DÜZENLEME, HAYVANLARIN KATLEDİLMESİNİN MEŞRUİYETİNİ SAĞLIYOR

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, görüşülmekte olan yasa teklifinin ve bazı maddelerinin oldukça büyük sıkıntılara yol açacağını belirterek, yaban hayvanlarının avlatılabilmesinin önünü açan düzenlemelere tepki gösterdi.

Kordu, 22'nci madde ile avlanması yasak olan yaban hayvanlarının avlanmasının önünün açılabileceğini kaydederek, "Daha önce yine bir torba yasayla 'turizm ve spor faaliyetleri' adı altında avcılık faaliyetlerini ihale yoluyla vergilendirilmesinin artırılması konusunda kanun teklifini biz burada çok eleştirmiştik çünkü şu an bu kanun teklifinin kendisinin bir türcülük anlayışıyla ele alındığını buradan belirtelim" ifadelerini kullandı.

Yaban hayvanlarının kentlere ve yerleşim yerlerine inmesinin temel nedeninin ekolojik dengenin bozulması ve hayvanların yaşam alanlarının tahrip edilmesi olduğunu savunan Kordu, "Dolayısıyla, bugün yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yönelmesinin kendisi onların yaşam alanlarının aslında işgal edilmesiyle ilgili bir şey. Madencilik faaliyetleriyle alanların parçalanması, ormanların yok edilmesi, kontrolsüz altyapı projeleri, su varlıklarının yok edilmesi ve plansız kentleşmenin sonucu yaban hayvanları çoğalmakta ve aslında kentlere inmekte" dedi.

Asıl çözümün doğaya zarar veren politikalardan vazgeçilmesi olduğunu vurgulayan DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dolayısıyla, çözüm ekosistemin bozulmasına neden olan politikaları değiştirmekten geçmektedir. Bu yasal düzenlemenin kendisi aslında hayvanların daha fazla katledilmesinin meşruiyetini sağlayan bir yasa olarak aslında düzenleniyor. Dolayısıyla, bu yasanın kendisinin, bahaneleri ve gerekçeleri ileri sürülen ekosistemin bozulmasının asıl gerekçesinin bu siyasi partinin, AK Parti siyasetinin ekolojik yaşama dönük olumsuz politikalarından kaynaklanmış olduğunu buradan bir kez daha söyleyelim."

Kaynak: ANKA

Necmettin Çalışkan, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Çalışkan Neslihan Çalışkan:
    Necmettin Çalışkan doğru söylüyo yani şu anda çiftçi hiç hak yok ne kadar uğraşsan boş devlet büyük vurguncuları koruyup bizim gibi dürüst çiftçiyi cezalandırıyo bu adalet değildir 0 0 Yanıtla
  • Ali Sönmezateş Ali Sönmezateş:
    bakın şimdi bu konuyu sadece ekonomik açıdan değil de toplumsal açıdan düşünmeye başladık mı farklı şey işte geçmişte çiftçi toplumun önemli bir parçasıydı şimdi ise sanki toplum değişti kimse kimseyi umursamaz hale geldi büyük şirketler var küçük çiftçi var arası çok açılmış yani kültür olarak da baya değişmişiz 0 0 Yanıtla
  • Ayla Aksoy Ayla Aksoy:
    valla bu işler hep böyle işliyo maalesef yirmi yıl önce çiftçi bir şey sayılıyordu şimdi ne kaldı geriye devlet bir şey yapmıyo da uluslararası şirketler yapıyo yani çöp olduk biz 0 0 Yanıtla
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