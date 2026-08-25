Çiftçilere Sulama Ücreti Baskısı Tepkisi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerden 31 Ağustos'a kadar sulama parasını ödemelerinin istenmesine tepki gösterdi. Tarımın ve üreticinin desteklenmesini isteyen Barut, başta sulama ücretleri olmak üzere çiftçi borçlarının hasat sonuna kadar ertelenmesini talep etti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli ödemesi için 31 Ağustos 2026 olarak belirlenen son tarihe tepki gösterdi. Üretim sezonunda yaşanan olağanüstü yağışlar ve olumsuz hava koşullarının tarımsal üretim ve çiftçiyi zora soktuğunu aktaran Barut, "Üreticinin tarlasına zamanında girememesi, ekim ve dikimlerin gecikmesi, ürünlerde verim ve kalite kayıplarının ortaya çıkması ve özellikle mısır hasadının gecikmesi, çiftçinin borç ödeme takvimini de doğrudan etkilemiştir. Adana ve Çukurova, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Ancak 2026 sezonunda bölgede yaşanan aşırı yağış, sel ve dolu olayları tarımsal üretimi ciddi biçimde olumsuz etkilemiştir. Özellikle mısır üretiminde bazı bölgelerde verim kayıplarının önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir" dedi.

"ÜRETİCİ, İKLİM KOŞULLARININ OLUŞTURDUĞU MAĞDURİYETİN BEDELİNİ ÖDEMEMELİ"

Çukurova Bölgesi'nde mevsim koşullarından kaynaklı mısır hasadının geciktiğini, çok az sayıda çiftçinin hasat yapabildiğini anımsatan Barut, şunları kaydetti:

"Çiftçiler henüz ürününü hasat edip gelir elde edememişken sulama borcunu 31 Ağustos'a kadar ödeme baskısıyla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Normal üretim takviminin dışında gelişen hava koşulları nedeniyle ekimlerin gecikmesi, ürünlerin gelişme dönemlerinin uzaması ve hasadın ötelenmesi çiftçinin elinde olan bir durum değildir. Üretici, kendi iradesi dışında gelişen iklim koşullarının oluşturduğu mağduriyetin bedelini ödememelidir. Zaten çiftçinin üretim maliyetleri de her geçen gün ağırlaşmaktadır. Mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, işçilik, elektrik ve sulama giderlerindeki yüksek artışlar üreticinin maliyet yükünü ciddi ölçüde artırmıştır. Buna karşılık ürün fiyatlarının üreticinin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak kalması, çiftçinin ekonomik darboğazını daha da derinleştirmiştir.

SÜRENİN UZATILMASI ÇAĞRISI

Bu şartlar altında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar sulama ücretlerinin ödenmesinin zorunlu tutulması, Çukurova çiftçisinin mevcut gerçekliğiyle bağdaşmamaktadır. Çiftçiden önce ürününü hasat etmesi, ürününü gerçek değerinden satabilmesi ve ardından borcunu ödeyebilecek bir gelir elde etmesi beklenmelidir. Hasat süreci tamamlanmadan ürün henüz tarladayken çiftçiyi ödeme baskısı altına almak, zaten ağır olan ekonomik yükü daha da artıracaktır. Başta sulama borçları olmak üzere, çiftçilerin kamuya ve ilgili kurumlara olan tarımsal borçları ertelenmelidir. 31 Ağustos 2026 olarak belirlenen sulama ücreti ödeme süresi, bölgedeki hasat takvimi dikkate alınarak uzatılmalıdır. Aşırı yağış, sel ve dolu nedeniyle oluşan verim ve kalite kayıpları dikkate alınarak üreticilere acil ve etkin destek sağlanmalıdır."