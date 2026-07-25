Çiftçilikte Yeni Bir Başlangıç

UZUN yıllar özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan kimya mühendisi Mustafa Mesut İlter ve mali müşavir eşi Filiz İlter, işlerini bırakıp tarımsal üretime yöneldi. 2022 yılında İzmir Urla'da çiftliklerini kuran çift, yaban mersini, frambuaz, böğürtlen ve çilek olmak üzere 4 çeşit 'berry' üretimi yapıyor.

Uzun yıllar özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan kimya mühendisi Mustafa Mesut İlter ve mali müşavir eşi Filiz İlter, 2022 yılında işlerinden istifa edip topraksız tarıma yöneldi. Şehir hayatının temposundan uzaklaşarak İzmir'in Urla ilçesinde sürdürülebilir tarım teknolojilerini odağına alarak çiftliklerini kuran çift, yaban mersini, frambuaz, böğürtlen ve çilek olmak üzere 4 çeşit 'berry' üretimi yapıyor. Çileği serada, yaban mersini, frambuaz, böğürtleni açık alanda üreten çift, üretimlerinin tamamını sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştiriyor.

'PROFESYONEL HAYATLARIMIZI BIRAKARAK ÇİFTLİK KURMAYA KARAR VERDİK'

Uzun yıllar kurumsal şirketlerde mali işler ve finans departmanında çalıştığını söyleyen Filiz İlter, hep çiftlik kurma hayali olduğunu belirterek, "Bir hayali eşimle gerçekleştirdik. Çiftçi çocuğuyum, hep toprağa ilgim vardı ama eğitimimi o yönde almadım. Eşimle de profesyonel hayatta belli bir noktaya geldikten sonra profesyonel hayatlarımızı bırakarak bir çiftlik kurmaya karar verdik. Berry Hill de bu hayalin gerçekleşmiş hali" dedi.

Bölgede yetişen meyveleri çiftlikte yetiştirmeye karar verdiklerini dile getiren İlter, yaban mersini, böğürtlen, frambuaz ve çilek yetiştirdiklerini söyledi. Modern bir tesis kurduklarını aktaran İlter, "Her şey otomasyonla kontrol ediliyor. Topraksız tarım yapıyoruz. Çiftliği kurarken en önemsediğimiz konulardan birisi de doğayla uyumlu, doğayı destekleyen, sürdürülebilir bir çiftlik kurmaktı. Çiftliğimize drenaj hatları kurduk, yağmur suyunu toplayabiliyoruz. Yeni projemiz depolarımızın üzerine güneş enerji panelleri kurmak. Atıklarımızı toprağa gömerek, toprağın organik madde miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey atık olmuyor" ifadelerini kullandı.

'KURUMSAL HAYATTAN GELMEK ZORLADI AMA ARTILARI DA OLDU'

Kurumsal hayattan gelmenin artıları ve eksileri olduğunu aktaran İlter, "Kurumsal hayattan gelmek bizi ilk başta zorladı ama artıları da oldu. Hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedik, adımlarımızı uzun vadede getireceği faydaya göre attık. Teknolojiyi, modern tarımı önemsiyoruz. Bunlar hep kurumsal hayatın bize kattığı değerler. Çünkü hep ileriye bakmak, geliştirmek, teknolojiyi ve gündemi takip etmek zorundasınız. Gelenekselden gelen bilgi birikimiyle teknolojiyle harmanlayıp iyi bir şey ortaya koymak istiyoruz" dedi. Çiftlikte Ar-Ge seraları olduğunu söyleyen İlter, Ar-Ge serasında farklı bitkileri yetiştirmeyi denediklerini belirtti. İlter, "Modern hayatta hepimiz artık doğadan uzaklaştık. Burası bir yandan da 'kendin topla' çiftliği. Gelenler meyvelerini dalından topluyorlar. Dalından meyve toplamak artık büyük bir lüks oldu. Hasat deneyimini yaparak üretimin değerini de anlamış oluyorlar" dedi.

'BÖLGEYE DEĞER ÜRETECEK MEYVELERİ YETİŞTİRMEK İSTEDİK'

Kimya mühendisi olduğunu, çiftliği kurmadan önceki mesleğinin şu anda yaptığı işle çok bağlantılı olmadığını dile getiren Mustafa Mesut İlter ise "Aktif meslek hayatım 46 sene sürdü. Daha çok enerji sektöründe çalıştım. 2020-2022 arası Azerbaycan'da yaşadık, o dönemde emeklilikte ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Eşimin babası, benim de dedelerim, amcalarım çiftçilik yapmış. Çocukluğum hep bağ bahçede geçti. Çiftlik kurmaya karar verdik, bölge için artı değer üretecek meyveleri yetiştirelim istedik. 2021 yılında burayı aldık, 2022 yılında ilk müracaatımızı yaptık, sonra Türkiye'ye geldik. 2 yıl daha enerji sektöründe danışmanlık yaptım. Sonra onu da tamamladık ve çiftliğe yöneldik. 2022 yılından bu yana çalışıyoruz. Civarda çok boş arazi var, tarım yapılmıyor, insanlar evinde oturuyor. Çevreye örnek olalım istedik" diye konuştu.

'KOLAY BİR KARAR DEĞİL'

İlter, "45 sene çalıştım, emekliliği düşünüyordum, eşim devam edebilirdi ama ikimizin de hayali böyle bir çiftlik kurmak, doğayla iç içe yaşamak, bitkileri yetiştirmek, insanlara biraz daha örnek olabilmekti. O amaçla karar verdik. Kolay bir karar değil. Sonuçta farklı sektörlerde, ben enerji, eşim finans sektöründe çalıştı, tecrübelerimiz o yönde birikti. Şimdi tamamen farklı tarım sektöründe çalışıyoruz, öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Biraz 'hızını kes, yavaşla, sakin ol, düşün, tabiatla iç içe ol, doğayı, rüzgarın sesini dinle ve daha mutlu olacaksın' mottomuz var. Beyaz yakadan vazgeçmemizin nedeni de bu" ifadelerini kullandı.