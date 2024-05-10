Çiğli Belediye Başkanı Engelli Annelerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Engelli Annelerle Kahvaltıda Buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anneler Günü kapsamında engelli annelerle bir araya geldi. Başkan Yıldız, etkinlikte annelerle sohbet edip fotoğraf çektirdi ve onların yanında olacağını söyledi.

10.05.2024 16:45
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anneler Günü kapsamında Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği engelli anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yıldız ve Eşi Gamze Yıldız, etkinlikte masaları gezerek özel çocuklar ve anneleri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Her zaman engelli bireylerin yanında olacağının sözünü veren Yıldız, "Çiğli'de yaşayan özel kardeşlerimiz bize emanet. Çiğli Belediyesi emrinize amadedir bunu böyle bilmenizi istiyorum. Engelli annelerimizi sadece yılın bir günü değil her an hatırlamalı ve onların yanında olmalıyız. Belediye başkanı olarak tek görevim park bahçeleri, otları ve yolları temizlemek değil; vatandaşlarımızın ve özellikle engelli bireylerimizin yanında olmak da benim asli görevim. Onların yanında olacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

"ÖZEL KARDEŞLERİMİZ VE AİLELERİ, BİZE EMANET"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanlarına engellilerin yanında olmaları talimatı verdiğini ve kendisinin de bunu yaptığını belirten Yıldız, "Sayın Genel Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından bir isteği oldu. Kendisi bize, 'Nerede bir dar gelirli, yoksul ya da engelli bir birey varsa işinizi gücünüzü bırakacaksınız ve orada olacaksınız' dedi. Genel başkanımızın bu vizyonunu biz de şiar edinerek her daim burada sizlerle beraber olacağız. Engelli ve özel kardeşlerimizin her zaman yanında olacağıma söz veriyorum. İyilik iyidir. Çiğli'de yaşayan özel kardeşlerimiz bize emanet. Çiğli Belediyesi emrinize amadedir, bunu böyle bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

GAMZE YILDIZ'DAN ANNELERE EL EMEĞİ HEDİYE

Etkinlik sonrası Gamze Yıldız, kahvaltıya katılan annelere içerisinde dikiş seti ve kadın kursiyerlerin el emeği ile işlediği flamingo desenli çantaların bulunduğu paketleri hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Engelli Annelerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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