Çiğli Belediyesi 19 Mayıs kutlamalarıyla coşku dolu bir gün geçirdi

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar Vosvos turu, bandolu kortej ve Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir konseriyle zirve yaptı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın katılımıyla, sabah saatlerinde

bisiklet turu ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları, gün boyunca Vosvos turu, bandolu kortej ve Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir konseriyle devam etti.

Vosvos turu Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum Kafe Restoran önünden başladı. Türk bayrakları, oyuncak ve balonlarla süslenen Vosvos araçlar marşlar eşliğinde Çiğli'yi dolaştı. Başkan Yıldız'ın da üstü açık Vosvos ile katıldığı konvoya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Konvoyun ardından korteje katılan Başkan Yıldız, eşi Gamze Yıldız, CHP İlçe Başkanı Erkan Akar, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile konser alanına ulaştı. Kortej esnasında sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı.

YILDIZ ÇİFTİNDEN "İZMİR MARŞI"

Kortejin ardından başlayan konserde sanatçı İlker Özdemir'in sahneye davet ettiği Başkan Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, konser alanını dolduran Çiğlili vatandaşlar ile İzmir Marşı'nı söyledi. Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Yıldız, şöyle konuştu.

"Adaletli, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Çiğli; her zaman olduğu gibi milli bayramlarına sahip çıktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Atatürk'ün tek ümidim gençliktir dediği bu coğrafyada, Cumhuriyeti ilan ederek benim 38 yaşında belediye başkanı olmama vesile olan Ulu Önderimize selam olsun. Kimsesizlerin kimsesi dediğimiz Cumhuriyet sayesinde bugün bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyoruz. Milletimize bağımsızlığı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Cumhuriyet, biz gençler olduğu sürece var olacak, bayrağımız her zaman dalgalanacak."