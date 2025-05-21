Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'ndan Duygu Dolu Oratoryo

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, "Aynı Gemideyiz- 19 Mayıs Oratoryosu"nu Fakir Baykurt Salonu'nda sahneledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesini konu alan oratoryo, büyük beğeni topladı.

Genç oyuncuların etkileyici performanslarıyla hayat bulan eser, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Çiğli halkı etkinliğe büyük ilgi göstererek genç sanatçılara güçlü destek verdi. Gösterinin sonunda sahneye çıkan oyuncular dakikalarca alkışlandı.

Başkan Yıldız: "Sanata ve gençliğe desteğimiz sürecek"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı açıklamada, gençlerin performanslarının oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin Atatürk'ün izinden yürüyerek böyle anlamlı bir projede yer almaları bizleri gururlandırdı. Sanata ve gençliğe desteğimiz sürecek. Çiğli Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda gelişimine destek olmayı, onların hayallerine ulaşmaları için yanlarında durmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü kendimize ilke edinerek, sanatın ve kültürün bu ilçede her zaman ön planda olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, kararlılığı ve yeteneği bizlere umut veriyor. Onları izlerken, Çiğli'nin ve Türkiye'nin sanat dolu geleceğini görüyor, heyecan duyuyoruz.

Sanat sadece bir sahne ile sınırlı değildir; sanat, insanları birbirine bağlayan, toplumları birleştiren ve ortak bir kültür oluşturan en güçlü araçlardan biridir. Bu nedenle sanata ve gençliğe desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Gençlerimizin yaratıcı dünyalarına katkı sunmak, onların sanatla buluşmasını sağlamak için elimizden gelen tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz."