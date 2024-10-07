Çiğli Belediyesi İş\'te Çiğli Ofisi ile 2300 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi öncülüğünde kurulan, İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, bölgedeki iş potansiyeline yön vermek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ofis sayesinde son 6 ayda 2 bin 300 kişinin iş sahibi olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, sadece iş bulma konusunda değil, aynı zamanda bireylerin kariyer gelişimlerine de katkı sağlıyor" dedi.

Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak, istihdama katkı sağlıyor. Ayrıca, girişimcilik eğitimleri ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak, bireylerin iş hayatında daha donanımlı ve başarılı olmalarına destek oluyor.

İŞ'TE Çiğli Girişimcilik Ofisi'nin yürüttüğü İş Garantili İstihdama Destek Programında, 16 bin iş arayan vatandaş kayıtlı. Sistemde, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Manisa, Aliağa, Menemen ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan 645 işveren firma bulunuyor. Ayrıca, sitede staj ilanları da dahil olmak üzere 7 binin üzerinde kayıtlı ilan yer alıyor. Ayrıca Haftada iki ya da üç kez gerçekleşen toplu iş görüşmeleri hakkında Çiğli Belediyesi sosyal medya hesapları ve SMS yolu ile de vatandaşlara bilgilendirmede bulunuluyor.

"Sisteme daha fazla işverenin katılması için de görüşmeler yürüteceğiz"

Son 6 ayda 2 bin 300 kişiyi iş sahibi yaptıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Bu başarı, Çiğli'nin geleceğine olan inancımızın ve vatandaşlarımızın refahını artırma hedefimizin bir göstergesidir. İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturarak, bölgedeki iş gücü potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Sisteme daha fazla işverenin katılması için de görüşmeler yürüteceğiz. İlçemizde kimsenin işsiz kalmaması için elimizden gelenin fazlasını yaparak her daim yanlarında olacağız. Bugüne kadar projemize destek veren iş insanlarına teşekkür ediyorum ve diğer işverenleri de projemize destek olmaya davet ediyorum. El ele vererek ilçemizde işsizlik sorununa bir çare olabiliriz. İlçemizde işsizliğin bir sorun olmaktan çıkmasını ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.