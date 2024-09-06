Çiğli Belediyesi İzmir\'in Kurtuluşunu Kutlayacak

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını düzenleyeceği kortej ve konser ile kutlayacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bağımsızlık vurgusu yaparak, "İzmir'in kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Tüm hemşehrilerimizi coşkumuza eşlik etmeye bekliyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kutlamalar, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden kortej ile başlayacak. Yürüyüşün son bulacağı Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park'ta İzmir'in sevilen müzik gruplarından Tepecik Senfoni Orkestrası sahne alacak. Saat 21.00'de başlayacak konser, ücretsiz olacak.

"İzmir'in kurtuluşu dönüm noktası olmuştur."

İzmir'in kurtuluşunun sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız şöyle konuştu:

"İzmir'in kurtuluşu, emperyalist işgal altındaki yurdumuzun dört bir yanındaki direniş hareketlerine moral ve güç vermiş; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda dönüm noktası olmuştur. Söz konusu vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü olduğunda neler başarabileceğimizi 102 yıl önce tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Gücünü Kuvayı Milliye'den alan güzel İzmir'imizin kurtuluşunu her yıl olduğu gibi ilçemizde bu yılda Çiğli'de büyük bir coşkuyla kutlayacağız. İzmirli tüm hemşehrilerimizi kortej ve konserimize bekliyorum."