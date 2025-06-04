Çiğli Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki cami ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri amacıyla sürdürülen çalışmalarla ibadethaneler bayram namazına hazır hale getirildi.

Çiğli Belediyesi, ilçedeki cami ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında cami içlerinde genel hijyeni sağlandı. Halılar süpürülerek yıkandı, camlar silindi, abdesthaneler ve lavabolar dezenfekte edildi. Cami çevresi de bakım ve düzenlemelerle temiz ve ferah bir görünüme kavuşturuldu.

"Temizlik, hem inancımızda hem de, toplumsal yaşamımızda büyük önem taşıyor"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçe genelinde tüm yıl boyunca ibadethanelerde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Her bayram öncesinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de cami ve mescitlerimizde titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi bizim önceliğimizdir. Temizlik, hem inancımızda hem de, toplumsal yaşamımızda büyük önem taşıyor. Camilerimizin halıları temizlenip yıkanırken, mihrap, minber bölümleri, abdesthaneler ve lavabolar da dezenfekte edildi. Çevre düzenlemeleriyle ibadethanelerimiz bayram sabahına hazır hale getirildi. Tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden kutluyor, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.