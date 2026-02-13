Çiğli Belediyesi'nin Kalite Yönetim Sistemi Tse Onayıyla Yenilendi - Son Dakika
Çiğli Belediyesi'nin Kalite Yönetim Sistemi Tse Onayıyla Yenilendi

13.02.2026 11:18  Güncelleme: 13:00
Çiğli Belediyesi, Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkikini başarıyla tamamlayarak kalite yönetim sistemini 3 yıl daha tescilledi. Başkan Onur Emrah Yıldız, bu başarıyı kalite odaklı hizmet anlayışlarının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Çiğli Belediyesi, 21–23 Ocak tarihleri arasında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkikini başarıyla tamamladı.

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Çiğli Belediyesi'nin ilgili standartlar doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların uygunluğu tescillendi ve belgeyi kullanma hakkı 3 yıl süreyle yenilendi.

Süreçler ve hizmet kalitesi detaylı incelendi

Tetkik süreci kapsamında belediyenin kurumsal işleyişi, hizmet sunum kalitesi, mevzuata uyum düzeyi ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, uygulamaların standartlara uygunluğu teyit edilerek kalite yönetim sisteminin etkin biçimde sürdürüldüğü belirlendi. Gerçekleştirilen denetim; kurumsal planlamadan vatandaş odaklı hizmet süreçlerine, iç kontrol mekanizmalarından performans izleme uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsadı.

Başkan Yıldız: "Kaliteyi esas alan yönetim anlayışımızın tescilidir"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı açıklamada elde edilen başarının tüm birimlerin özverili çalışmasının bir sonucu olduğumu vurgulandı. Yıldız, "Kalite odaklı yönetim anlayışımız, sistemli ve şeffaf çalışma kültürümüz ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde sürdürülebilirliği esas alan yaklaşımımız, TSE tarafından bir kez daha onaylanmıştır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Kalite standartları geliştirilmeye devam edilecek"

Başkan Yıldız, önümüzdeki dönemde de kalite standartlarını daha ileri seviyeye taşımayı, hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Yıldız, "Vatandaş memnuniyetini temel alan yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, İzmir

