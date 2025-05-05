Çiğli\'de İntihar ve Şiddet Davası

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Ebru Açıkalın (39), dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. (46) tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etti. A.D. hakkında, Açıkalın'a ve ailesine yönelik 'Silahla tehdit' ile 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ailenin avukatı, A.D'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan da yargılanmasını talep etti. Ancak savcılık, Ebru'nun kendi iradesiyle intihar ettiği ve bu yönde bir yönlendirme ya da teşvik bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan takipsizlik kararı verdi.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru Açıkalın ve dini nikahla yaşadığı A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Açıkalın, A.D. tarafından darbedildi. Çiftin 2 çocuğu ve Ebru Açıkalın'ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi. A.D.'nin elinden tabancayı kapan Açıkalın, tuvalete giderek intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru Açıkalın, otopsi işleminin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın'ın ölmeden önce darbedildiği raporlar da yer aldı. Hazırlanan iddianamede A.D.'nin Ebru Açıkalın'ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darbettiği belirtildi. Şüpheli hakkında Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KIZIM KEYFİNDEN Mİ İNTİHAR ETTİ'

Açıkalın'ın acılı ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın'ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Olayın şahidi olan anne Melahat Açıkalın (53), "Olay günü evimdeydim. Gece 9 yaşındaki torunum arayıp anne babasının kavga ettiğini söyleyip 'Hemen gel' dedi. Gittiğimde kızım kapıyı açtı. Şüphelinin bir elinde tabanca öbür elinde kızımın telefonu vardı. Kızım darbedilmişti. Yerlerde saçları vardı. Silahı ben ve çocuklarına doğrulttu. Kızım hızla elinden tabancayı alıp banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. 3-4 dakika sonra silah patladı. Bu kişi ceza alsın. Gencecik kızım toprak oldu. 2 çocuk ortada kaldı. Kızım keyfinden mi intihar etti?" dedi.

'ETKİN SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ'

Ebru Açıkalın'ın ailesinin avukatı Dorşin Bingölbalı, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirtip, "Ebru sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmış bir kadın. Olay günü de darbediliyor ve ardından da silahı alıp intihar etmiş. Olay günü şüpheli tarafından silahla ölümle tehdit ediliyor. Çaresizlik ve bıkkınlık durumuyla eylemi gerçekleştirmiş. Adli rapor ve otopsi raporlarında Ebru'nun darba maruz kaldığı çok açık. Bu kadar açık gerçeklere rağmen takipsizlik kararı verildi. Buna itiraz edeceğiz. Şüphelinin ifadeleri alınmadı. Deliler tam olarak toplanmadı ve dosya bir anda kapatıldı. Etkin soruşturma yapılmasını talep ediyoruz. Ebru için ses olmak zorundayız. Şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun 84'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası yollamasıyla 81'inci madde kapsamında yani kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal düzenlemeye göre, bir kişiyi tehdit ederek veya zorla intihara sürükleyen kişi, doğrudan kasten öldürmeden sorumlu tutulur. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.