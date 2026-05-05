Çiğli Gençlik Tiyatrosu İzmir Turnesinde Büyük Beğeni Topladı

05.05.2026 10:38  Güncelleme: 11:40
Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Ekibi, Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği “Sihirli Kitap: Curcuna Orman Ülkesi” adlı oyunla, İzmir turnesinde izleyicilerden büyük beğeni topladı. İlk olarak Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde sahne alan genç tiyatrocular, performanslarıyla salonu dolduran seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Alkışların uzun süre dinmediği gecede, sahnedeki enerji ve uyum izleyenlerden tam not aldı.

Temsilin ardından Karşıyaka Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından genç oyunculara takdim edilen teşekkür belgeleri, emeklerinin karşılığı olarak büyük gurur yaşattı.

Sanat dolu yolculuk bununla sınırlı kalmadı. Gençlik Tiyatrosu Ekibi, turne kapsamında Bornova Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde de sahne alarak farklı ilçelerdeki sanatseverlerle buluştu.

Gösterilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gençlerin sahne performansını ayakta alkışladı. Renkli sahne tasarımı, etkileyici oyunculuklar ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken oyun, özellikle çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle takip edildi. Başarılı turne ile birlikte genç tiyatrocular, hem sahne deneyimlerini artırdı hem de sanatın birleştirici gücünü İzmir'in farklı noktalarına taşıdı.

Gençlik Tiyatrosuna Başkan Yıldız'dan övgü

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin başarısından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sanatla büyüyen, kendini ifade edebilen bir gençlik en büyük gücümüz. Gençlik Tiyatrosu Ekibimizin sergilediği performans bizlere büyük bir gurur yaşattı. Karşıyaka'dan Bornova'ya, Torbalı'dan şehrimizin dört bir yanına uzanan bu sanat yolculuğu, emeğin ve inancın en güzel göstergesidir. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların sanatla buluşmasını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

