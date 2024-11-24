Cihannüma İstanbul Forum 13-15 Aralık'ta - Son Dakika
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Cihannüma İstanbul Forum 13-15 Aralık'ta

Cihannüma İstanbul Forum 13-15 Aralık\'ta

İslam dünyasının sorunları ve fırsatlarının tartışılacağı forum, entelektüel işbirliğini teşvik edecek.

24.11.2024 13:47
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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğinin düzenleyeceği, "İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukların ve fırsatların" tartışılacağı İstanbul Forum 13-15 Aralık'ta yapılacak.

Dernek Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde İslam dünyasının karşılaştığı meselelerin çözümünde incelikli analizler ve yenilikçi çözümler gerektiğini söyledi.

Bu sorunlara dair entelektüel tartışmalara adanmış özel platformlara ihtiyacın arttığını belirten Yorulmaz, "Mevcut platformların devlet liderlerinin ve politikacıları öncelemesi akademi, ilim, iş ve sanat dünyası, sivil toplum gibi çeşitli alanlardan geniş Müslüman nüfusun farklı seslerini ve deneyimlerini göz ardı etmektedir. Cihannüma İstanbul Forum, bu kritik boşluğu doldurmayı amaçlayarak, çağdaş İslam dünyasının zorluklarını ve fırsatlarını ele almak üzere entelektüel tartışma ve işbirliğini teşvik eden küresel bir platform eksikliğini dolduracaktır. Cihannüma İstanbul Forum, kendi coğrafyasının ürettiği entelektüel mirası, İslam dünyasının küresel birikimiyle buluşturarak çağdaş İslam düşünce geleneğini diri tutmayı hedeflemektedir. " diye konuştu.

Yorulmaz, forumun çağdaş İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları ele almak üzere entelektüel tartışma ve işbirliğini teşvik eden küresel bir platform olarak kritik boşluğu doldurmayı amaçladığına dikkati çekti.

İslam dünyasında aile, adalet, göç, ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele, bilgi, düşünce, kültür, sanat ve edebiyat, sivil toplum çalışmaları, dijitalleşme, ruh sağlığı ve refah konularının yanı sıra küresel düzeyde Müslüman azınlıklar ve ümmetin birliği konularına odaklanılacağını vurgulayan Yorulmaz, "Bu konuları ele alırken çok çeşitli formatlar kullanılacaktır. Önerilen formatlar arasında planlı oturumlar, panel tartışmaları, alan uzmanlarından oluşan kapalı oturumlar, özel isimlerle tekli seminer, 'keynote' konuşmaları, münazara, rapor lansmanı, hackathon (genç katılımcılara yönelik) ve sergi yer almaktadır. Düzenlenecek oturumların her birinin, ilgili alanda deneyimleriyle tanınan İslam dünyasında önde gelen kuruluşların birbiriyle istişareler ve ortak işbirliği projeleri gerçekleştirilmesine ortam oluşturması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güncel meseleler hakkında entelektüel fikir alışverişi

Forumda, Müslüman toplumlar arasında birlik ve işbirliğini arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Yorulmaz, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu güncel meseleler hakkında entelektüel fikir alışverişini teşvik edeceklerini kaydetti.

Yorulmaz, forumda dünya çapında Müslüman toplumların karşılaştığı temel zorlukları çözümleyeceklerini dile getirerek, "Ayrıca forumda belirlenen zorlukları ele almak için pratik çözümler ve yol haritaları geliştirmek, farklı Müslüman topluluklar arasında köprü kurmak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek, bilgi ve forum bulgularını daha geniş kitlelere yaymak, daha geniş uluslararası toplumla ortak zorluklar üzerinde işbirliğini kolaylaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Forumun ana gündeminin "Çağdaş İslam Düşüncesi" ve "İslam Dünyası" olacağını aktaran Yorulmaz, bu bağlamda "İslam Dünyası'nın Çağdaş meseleleri: 'Bilgi, İrade ve Düzen" teması ve perspektifi üzerinden ele alınacağını, bu meselelerin daha çok düşünce ve fikir merkezli tartışılıp, çözümler, yol haritaları ve çeşitli sorun tespitlerinin ortaya konulacağını bildirdi.

Yorulmaz, Haliç Üniversitesinde yapılacak forumun 3 gün süreceğini belirterek, "Foruma, İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden yaklaşık 50 lider, düşünce adamı, kanaat önderinin yanı sıra Türkiye'den çok sayıda akademisyen, düşünce ve fikir adamları katılacak. Cihannüma İstanbul Forum'a aynı zamanda Anadolu Ajansı da iletişim ortağı olacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cihannüma İstanbul Forum 13-15 Aralık'ta - Son Dakika

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