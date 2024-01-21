Çıldır Gölü, buz hokeyi sporcuları için antrenman sahası oldu

Atlı kızak ve Eskimo usulü balık avcılığıyla gündeme gelen, araç ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen otomotiv şirketlerinin tercih ettiği Çıldır Gölü, şimdi de buz hokeyi sporcuları için antrenman sahası oldu.

Dünyada özellikle Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa'da en çok izlenen sporlar arasında yer alan buz hokeyi, son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.

Buz hokeyine dikkati çekmek için İstanbul'dan gelen buz hokeyi sporcuları, kışın 123 kilometre karelik alanı tamamen donan Çıldır Gölü'nde performanslarını sergiledi.

Tarihte donan nehir ve göller üzerinde oynanmasıyla ortaya çıkan buz hokeyini, geçmişteki gibi doğal buzda oynayan sporcular keyifli anlar yaşadı.

Göl antrenman sahası oldu

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı sporcusu Samet Sayalı, AA muhabirine, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü görmek ve paten yapmak için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Çıldır Gölü'nde doğal buz üzerinde hokey deneyimlemenin çok farklı olduğunu dile getiren Sayalı, "Göle ilk geldiğimizde çok karlıydı fakat daha sonra güzel oldu. Biraz engebeli ama keyifle buz hokeyi oynuyoruz." dedi.

Sahanın antrenman alanı gibi olduğunu ifade eden Sayalı, "Bu benim ilk deneyimin daha önce hiç gelmedim. Doğal buzun üzerinde kaymak çok eğlenceli arada sırada düşüyoruz ama o da bunun tadı, tuzu. Buzun sınırsız olması gibi güzel bir yanı var, herkese tavsiye ederim burası çok güzel." diye konuştu.

İlk kez göl yüzeyinde oynadılar

Buz hokeyi sporcusu Devrim Sayalı da sınırsız buz üzerinde kaymanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

"Çıldır Gölü'nde doğal buz üzerinde oynamak çok güzel. Bize farklı bir deneyim oldu, herkese tavsiye ederim." diyen Sayalı, ilk defa doğal buz üzerinde paten yaptığını anlattı.

Sahanın büyüklüğüne dikkati çeken Sayalı, "Çok farklı bir atmosfer var, sınır yok. İstediğiniz kadar kayabilirsiniz. Çok geniş bir alan, herkese anlatacağım. Seneye daha kalabalık geleceğiz." ifadelerini kullandı.