Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Gösterisi

Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisiyle vatandaşlara keyif yaşattı.

02.02.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu. Vatandaşların da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü'nde ağırladıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların da etkinliğe ilgi gösterdiğini dile getiren Polat, "Şampiyonlarımız yüzlerce vatandaşın önünde paten yaptılar, vatandaşlarımız da böyle etkinlikler bekliyor. Yine Çıldır Gölü'nde bir festival yapacağız, Kars turizmde önemli bir destinasyon noktası Çıldır Gölü de en önemli noktalardan bir tanesi, atlı kızaklarla gezinti yapılıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzdeki sporcular burada curling oynayıp kayak yapıyorlar, bugün de sporcularımızı ağırladık." diye konuştu.

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizayon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kars Valiliği, Kars Valiliği, Çıldır Gölü, Milli Takım, Türkiye, Spor, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.