Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Gösterisi

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Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu. Vatandaşların da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü'nde ağırladıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların da etkinliğe ilgi gösterdiğini dile getiren Polat, "Şampiyonlarımız yüzlerce vatandaşın önünde paten yaptılar, vatandaşlarımız da böyle etkinlikler bekliyor. Yine Çıldır Gölü'nde bir festival yapacağız, Kars turizmde önemli bir destinasyon noktası Çıldır Gölü de en önemli noktalardan bir tanesi, atlı kızaklarla gezinti yapılıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzdeki sporcular burada curling oynayıp kayak yapıyorlar, bugün de sporcularımızı ağırladık." diye konuştu.

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizayon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.