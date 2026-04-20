Çıldır Gölü\'nde Buzlar Erimeye Başladı

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte erimeye başladı.
Ardahan ile Kars sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü'nün neredeyse tamamı kış boyunca buzla kaplı kaldı.
Kış aylarında kalın buz tabakası üzerinde atlı kızakla gezinti yapılan gölde, buzlar kıyı kesimlerinden çözülmeye başladı.
Kış boyunca turistlerin yoğun ilgisiyle hareketlenen göl bölgesi, baharın gelişiyle sessizliğe büründü.
