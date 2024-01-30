ARDAHAN kent merkezinde dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25,4 olarak ölçülürken; Çıldır ilçesinde ise termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi. Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan'da hafta sonu yaşanan yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Çıldır ilçesinde ölçüldü. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor. Çıldır'ın ardından Hanak sıfırın altında 30,4 derece ile kentin en soğuk ikinci ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25,4 derece ölçüldüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu. Vatandaşlar, araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı. Kentte, çatılarda da uzun sarkıtlar oluştu.

Meteoroloji verilerine göre Ardahan kent merkezi ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ardahan merkez eksi 25,4, Çıldır eksi 32, Hanak eksi 30,4, Göle eksi 26,8, Damal eksi 22, Posof eksi 15,5.