'Çılgın Dadaşlar' Ramazan'da da hız kesmiyor
72 yaşındaki emekli öğretmen Celal Arpacık'tan gençlere örnek koşular
ERZURUM - Erzurum'da yaşları 72'yi bulan ve "Çılgın Dadaşlar" olarak anılan master atletler, Ramazan Ayı olmasına rağmen maraton için hazırlıklarında hız kesmiyor.
67 yaşındaki antrenör Dursun Düzgün tarafından 15 yıl önce kurulan çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu, Ramazan Ayı'nda da koşularını sürdürüyor. Haftada 3 gün salon ve atletizm tartan pistinde yaz kış demeden antrenman yapan sporcular maratonlara sistematik ve disiplin içinde hazırlanıyor. Gruba katılmak için yılda iki defa sağlık raporu ve doktor kontrolünden geçmek ise en önemli şartlardan birisi. Palandöken Masterler Koşu Grubu üyelerinin en büyük isteği ise kendilerine destek olunması.
İstanbul Maratonu'na hazırlanıyorlar
Ramazanda da antrenmanlarını aksatmayan ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren atletler, Antrenör Dursun Düzgün ve koordinatörü Hikmet Maraşlı ile İstanbul Maratonu'na katılmak için iftar öncesi yaklaşık 2 saatlik çalışma yapıyor. Dursun Düzgün, sporun bir insanın en yüksek verime ulaşabilmesi için ruhen ve bedenen yapmış olduğu egzersizlerin tümü olduğunu ifade ederken, "Sporun, öğrenmenin, okumanın yaşı yok. Spor yapanla yapmayan kesinlikle bir değil. Ramazanda hepimiz orucuz ve bu halde çalışıyoruz, iftara 1-2 saat kala gelip bu performansı göstermek kimsenin harcı değil. Biz çalışıyoruz, yağ yakıyoruz, emek harcıyoruz. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Evde, kahvede oturmaktansa gelip spor yapsınlar." dedi.
İftara doğru antrenmanları başlıyor
Beraber spor yapmayı seven, sağlık için yaşam boyu sporu seçen bir ekip olduklarını ifade eden Hikmet Maraşlı, "Bizler uzun yıllardır DSİ spor salonunda hep beraber sporla uğraşıyoruz. Sağlık için yaşam boyu spor yapıyoruz. 8-9 yıldan beri de yurt içi, yurt dışı maratonlara katılıyoruz. Maratonlar da genellikle 10, 15 veya 21 kilometre maratonlarına katılıyoruz. Yurt dışında Tataristan Kazan, Gürcistan Tiflis, Azerbaycan Bakü maratonuna katıldık. Bizler sağlığımız el verdiği sürece spora devam edeceğiz. Tüm gençliğimize bu spora yönelmelerini, birlikte koşu, yürüyüşlere katılmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bizim için yaz-kış yani sıcak-soğuk, Ramazan hiç fark etmiyor bizim için. Tabii ki sağlığımızı düşünecek şekilde kontrollü bir vaziyette Ramazan'da da akşam iftara yakın belli bir saatte sporumuzu yapıyoruz. Bazı insanlar bunun acaba sağlık için çok riskli olabileceğini düşünebilir. Ama biz ölçülü bir şekilde Ramazan günlerinde iftara yakın çok harika bir koşu ve etkinlikler düzenliyoruz. İftara doğru spor yapmak çok sağlık için de çok yararlı oluyor." şeklinde konuştu.
72 yaşında grubun en hızlısı emekli öğretmen
Palandöken Masterler Koşu Grubu'nun en yaşlı üyelerinden birisi olan 72 yaşındaki emekli öğretmen Celal Arpacık, "Yaşamım el verdiği sürece koşuya devam edeceğim. 25 yılık spor hayatım var, son 9 yıldır koşu ile uğraşıyorum. Ramazan günlerinde kendimi koşarak daha fazla zinde hissediyorum. Geçen yıl Azerbaycan'da katıldığım yarı maratonda 21 kilometrede yaş grubunda ikinci, aynı yıl Gürcistan Tiflis'teki yarı maratonda ise birinci oldum. " diye konuştu.
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