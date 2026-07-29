Çim Konserleri İzmirlileri müzikle buluşturmaya devam ediyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmirlileri ağırlamaya devam ediyor. Dün gece sahne alan Evrim Özkaynak, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ücretsiz konserler, ağustos ayı boyunca birbirinden farklı sanatçıların sahne alacağı programla sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaz düzenlediği Çim Konserleri, bu yıl da İzmirlilere müzik dolu akşamlar yaşatıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki ücretsiz konserler kapsamında dün akşam sahne alan Evrim Özkaynak, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Serinleyen yaz akşamında çimlere yayılan yüzlerce İzmirli, müziğin ritmine eşlik ederek konserin tadını çıkardı.

7 Temmuz'da Merve Mete & İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle başlayan etkinlikler, 14 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Ensemble ve 21 Temmuz'da Enes Kunduracı konserleriyle devam etti. Çim Konserleri, 3 Ağustos'ta Duo Cuba & Margarita, 11 Ağustos'ta Fulya Atıl, 18 Ağustos'ta Sedat Yüce ve 25 Ağustos'ta Dolce Band konserleriyle sürecek. Tüm konserler saat 21.00'de başlayacak.

"İKİ YILDIR KAÇIRMIYORUM"

Konserleri iki yıldır takip ettiğini belirten Gündüz Özsoy, "Geçen seneden beri düzenli olarak Karşıyaka'dan geliyorum. Çok memnunuz, burada çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

"YAZ AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU"

Şeniz Biler ise etkinliğin ücretsiz olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "İzmir'in yaz akşamları sıcak geçiyor. Burada hem ferahlıyoruz hem de arkadaşlarımızla buluşup güzel vakit geçiriyoruz. Bu etkinliklerin devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

"HİZMET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mefaret Demirhan, "İkinci kez geliyorum. Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, eğleniyor ve müzik dinliyoruz. Bu güzel hizmet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirhan da "Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini isteriz. Belediyemiz çok güzel organizasyonlar düzenliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"MÜZİĞE VE DANSA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Aktan Güra ise müzik ve sanatın önemine dikkat çekerek, "Gençlere örnek olmak için müziğe ve dansa önem veriyoruz. Sanat, spor ve eğitim toplumun gelişmesi için vazgeçilmez. Bu nedenle yıllardır bu etkinliklere katılıyor, dans ediyor ve destek veriyoruz" diye konuştu.

"ÇİM KONSERLERİ'Nİ ÇOK SEVİYORUZ"

Işıl Dikici, "Çim Konserleri'ni çok seviyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğini her sene takip ediyoruz. Başkana çok teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz" dedi.