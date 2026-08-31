Cimnastik Antrenörü Bıçakla Öldürüldü

NE OLMUŞTU?

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Z.G. ile olaya karıştığı belirlenen E.Ş. ve A.H.U. gözaltına alınmıştı.

Araştırmada, şüpheli Z.G'nin, Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekip parayı Bakış'a verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edilmişti. Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.