Cimnastik Turnuvası Cumhuriyet İçin Yapıldı

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İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Kocaeli Cimnastik Bölge Turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nün işbirliğiyle Başiskele ilçesindeki Olimpik Cimnastik Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 17 kulüpten 7-8 yaşındaki 150 sporcu katıldı.

Sporcular, artistik branşında en yüksek puanı almak için performans sergiledi.

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, AA muhabirine, gençleri sporla zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirterek, organizasyonun bu misyon çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Erenkaya, bu tarz organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başkanı ve İzmit Belediyespor Cimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç da turnuvada yer alan çocukların, gelecekte Türk sporunu uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini vurguladı.

Bu branştaki çocukların, diğer spor dallarında da başarılı olabileceğini aktaran Havuç, "Son yıllarda ülkemiz cimnastik alanında büyük mesafe katetti. 81 ilde cimnastik alanında eğitimler devam ediyor. Bu eğitimler, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine de olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.