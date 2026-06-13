Çin, 2025'te Yenilenebilir Enerjide Tarihi Başarı - Son Dakika
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Çin, 2025'te Yenilenebilir Enerjide Tarihi Başarı

Çin, 2025\'te Yenilenebilir Enerjide Tarihi Başarı
13.06.2026 10:02
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Çin, 2025 yılında artan elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayacak.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında devreye alınan ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin ülkenin artan elektrik ihtiyacını tamamen karşılamasıyla tarihi bir iklim dönüm noktasına ulaştı. Bu gelişme, ekonomik büyümenin tetiklediği tüm ek enerji talebinin ilk kez yalnızca yeşil enerji kaynaklarıyla karşılandığı anlamına geliyor.

Cuma günü yayımlanan Çin Yenilenebilir Enerji Geliştirme Raporu'na göre, ülkede geçen yıl devreye alınan yenilenebilir enerji üretim kapasitesi yeni bir rekor kırarak küresel ölçekteki toplam kapasite artışının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu.

Raporda, Çin'in 2026 yılında yaklaşık 300 gigavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini sisteme dahil edeceği ve yenilenebilir kaynakların ülkenin yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünü sürdürmeye devam edeceği öngörülüyor.

Öte yandan Çin'in toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2025 yılında 2.337 gigavatı aşarken, yenilenebilir enerji kaynakları yeni kurulan toplam elektrik kapasitesinin yüzde 82,7'sine tekabül etti.

Yeni kurulan dağıtık güneş fotovoltaik kapasitesi, bölgesel elektrik şebekesi tüketimi ve temiz enerji kullanımındaki belirgin iyileşmeyle birlikte üst üste ikinci yılda da 100 gigavatı aştı.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre Çin'in yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği elektrik üretimi 2025 yılında yaklaşık 4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, yaklaşık 3,8 trilyon kilovatsaat düzeyinde bulunan Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam elektrik tüketimini geride bıraktı.

Çin, genel olarak yeşil geçişi hızlandırma taahhüdü kapsamında dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini kurdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, 2025'te Yenilenebilir Enerjide Tarihi Başarı - Son Dakika

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