Çin, 2030'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını öngördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, 2030'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını öngördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, 2030\'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını öngördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030'u kapsayan 15. Beş Yıllık Plan çerçevesinde yeni tip batarya sektörü için gelişim planı yayımladı. Plan, 2030'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını ve uzun ömürlü lityum bataryalarda 15.000 çevrim ömrünü öngörüyor.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) kapsamında yeni tip batarya sektörünün gelişimine yönelik bir plan yayımlayarak endüstriyel büyüme, teknolojik inovasyon ve ürün kalitesine ilişkin hedeflerini açıkladı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurumları tarafından ortaklaşa yayımlanan planda, 2030 yılına kadar sektörün istikrarlı şekilde büyümesi ve tüm sanayi zinciri genelinde inovasyon kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Plana göre Çin, 2030 yılına kadar gelişmiş elektrot malzemeleri, yeni elektrolitler ve üst düzey yardımcı malzemeler alanında atılımlar gerçekleştirmeyi ve yeni batarya sistemlerinin geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydetmeyi amaçlıyor.

Tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli olarak kullanıma alınması ve uzun ömürlü lityum bataryalarda çevrim ömrünün 15.000'e ulaşması öngörülüyor.

Plana göre önde gelen işletmelerde ürün kusur oranlarının da 2030 yılına kadar milyarda bir seviyesine indirilmesi bekleniyor.

Plan ayrıca yeni tip batarya teknolojilerinin temiz enerji ve son kullanım alanlarıyla entegrasyonunun ve bu alanlardaki inovasyonun hızlandırılması ile sektörde uluslararası ticaret ve yatırım arasındaki bağların güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiEkonomiEnerjiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:31
Yangın büyüyor Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:08:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin, 2030'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını öngördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei