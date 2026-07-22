Çin, 63 Ülkeye Sıfır Gümrük Politikası Uyguluyor - Son Dakika
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Çin, 63 Ülkeye Sıfır Gümrük Politikası Uyguluyor

Çin, 63 Ülkeye Sıfır Gümrük Politikası Uyguluyor
22.07.2026 17:12
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Çin, ticaretini artırmak için 63 ülkeye sıfır gümrük politikası başlattı ve Afrika ile ticaret %19,6 yükseldi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, yüksek standartlı dışa açılım politikasını daha da genişletme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 63 ülkeye sıfır gümrük politikası uygulandığını söyledi.

Sun çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, gümrük idaresinin 2026-2030 döneminde pazar çeşitliliğini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Çin mayıs ayında diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinin tamamından yapılan ithalata yönelik genişletilmiş sıfır gümrük vergisi uygulamasını hayata geçirdi.

Sun, bu süreci kolaylaştırmak amacıyla idarenin risk odaklı gümrük yönetimi, entegre pazar erişim prosedürleri ve tarım ve gıda ürünlerine yönelik yeşil kanal uygulaması gibi tedbirler aldığını aktardı. Bu adımların etkisiyle yılın ilk yarısında Çin'in Afrika ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artış gösterdi.

Sun, gümrük idaresinin önümüzdeki dönemde dışa açılım tedbirleri ve yüksek standartlı ticaret anlaşmalarının uygulanmasını sürdüreceğini, gümrük prosedürleri, karantina ve menşe kuralları alanındaki uyum çalışmalarını artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 63 Ülkeye Sıfır Gümrük Politikası Uyguluyor - Son Dakika

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