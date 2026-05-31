Çin-ABD İlişkileri: Stratejik İstikrar Vurgusu

SİNGAPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- 2026 Shangri-La Diyaloğu'na katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu uzman heyetinin başkanı Meng Xiangqing, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarının, sadece iki halkın refahını ilgilendirmediğini, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinin istikrarı ve dünya barışı için de kritik olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Ulusal Savunma Üniversitesi'nde profesör olan Meng, cumartesi günü Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Meng, Çin ve ABD liderleri arasında kısa süre önce Beijing'de gerçekleştirilen zirvenin, bu yılki Shangri-La Diyaloğu sırasında büyük ilgi gördüğünü ve bunun Çin-ABD ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İki ülke liderinin zirvede vardığı en önemli mutabakatın stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etmek olduğunu ifade eden Meng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "yapıcı stratejik istikrar" kavramını, işbirliğinin temel unsur olduğu olumlu istikrar, makul düzeyde rekabetin bulunduğu sağlıklı istikrar, farklılıkların yönetilebildiği istikrarlı yapı ve barış vaat eden kalıcı istikrar olarak tanımladığını söyledi. Meng, bu vizyonun önümüzdeki üç yıl ve sonrasında ikili ilişkilere stratejik rehberlik sağlamasının beklendiğini vurguladı.

Çin ve ABD ekonomilerinin derin şekilde iç içe geçtiğine dikkat çeken Meng, işbirliğinin risklerin yönetilmesi ve iki halkın refahının artırılması açısından kilit öneme sahip olduğunu, cepheleşmenin ise her iki tarafa da zarar vereceğini ifade etti.

Meng, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde, stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına yönelik yeni vizyonun, Çin-ABD ilişkilerine daha fazla kesinlik kazandırdığını ve iki büyük ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve uzun soluklu gelişiminin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Meng, iki tarafın aynı doğrultuda hareket ederek liderler arasında varılan önemli mutabakatı somut adımlara dönüştürmesi ve ikili askeri ilişkileri sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yolda ilerletmesi temennisinde bulundu.