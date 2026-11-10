Çin, ABD\'li askerlerin naaş kalıntılarını Chengdu\'da törenle ABD\'ye teslim etti

CHENGDU, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin, 2. Dünya Savaşı'nda Japon saldırganlığına karşı direnişine destek veren ABD Hava Kuvvetleri askerlerinin naaş kalıntılarını ABD'ye teslim etti.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre naaş kalıntıları, iki ülke ordularının katılımıyla Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Naaş kalıntıları, Himalayalar üzerinden geçen ve savaş döneminde Çin için hayati önem taşıyan bir hava koridoru olan Hump Rotası bölgesinden çıkarıldı. Rota, 1942'den 1945'e kadar müttefiklerin Japonya'ya karşı direnen Çin'e ikmal malzemeleri ulaştırdığı önemli bir güzergah olarak kullanılmıştı.