Çin, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergilerini kesin şekilde reddetti

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BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin bazı Çin mallarına yönelik ek gümrük vergilerini daha da artırmasına kesin şekilde karşı çıkarak ciddi diplomatik girişimde bulunduklarını belirtti. Sözcü, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumak için kararlı önlemler alacağını kaydetti.

ABD Salı günü, 301. Madde kapsamındaki mevcut gümrük vergilerine ek olarak elektrikli araçlar, lityum-iyon bataryalar, güneş pilleri, kritik mineraller, yarı iletkenler, çelik ve alüminyum ile vinçler dahil olmak üzere Çin yapımı ürünlerin ithalatına yönelik ek gümrük vergilerini artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin iç siyasi kaygılarla 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerini gözden geçirme prosedürünü kötüye kullanmasından ve bazı Çin ürünlerinde ek gümrük vergilerini artırmasından son derece rahatsız olduklarını ifade etti.

Bu adımın ticari konuları siyasileştirdiği ve bir araç olarak kullanıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu durum "tipik siyasi manipülasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada Dünya Ticaret Örgütü'nün, 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin örgüt düzenlemelerini ihlal ettiğine hükmetmesine rağmen ABD'nin bu konuda hatalı davranmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada ABD'nin gümrük vergilerini artırmasının, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakat ile ABD Başkanı Joe Biden'ın taahhütlerine aykırı olduğu ve ikili işbirliği atmosferini ciddi şekilde etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada ABD'nin yanlışını derhal düzeltmesi ve Çin'e karşı ek gümrük vergisi tedbirlerini kaldırması gerektiği ifade edildi.