Çin, ABD'nin Filistin Yaptırımına Şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, ABD'nin Filistin Yaptırımına Şaşırdı

01.08.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin FKÖ'ye yaptırım kararına hayal kırıklığını dile getirerek barış çağrısında bulundu.

Çin hükümeti, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimine yönelik yaptırım kararı karşısında "şoke olduğunu" bildirdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD'nin Filistin yönetimi ve FKÖ'ye yaptırım kararı hakkında açıklamada bulundu.

Çin'in bu yaptırım kararı karşısında "şoke olduğunu" ifade eden Guo, ülkenin ABD'nin barışı desteklemeye yönelik uluslararası çabaları göz ardı etmesinden dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Guo, "Filistin meselesinin" Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer aldığını ve uluslararası adalet ve hakkaniyet meselesi olduğunu vurgulayarak bu "kritik tarihi dönemeçte" başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun adil, hakkaniyetli ve sorumlu bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası toplumun konuya ilişkin BM kararlarını ciddiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizen Guo, "barışı baltalayan" adımlar atmak yerine "Filistin sorununun" uygun bir şekilde çözülmesi için aktif bir şekilde çalışmasının önemine dikkati çekti.

Guo, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarının geri kazanılması yönündeki haklı davasını kararlılıkla desteklediğini belirterek "Çin, Filistin yönetiminin Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere tüm Filistin toprakları üzerinde etkin bir yönetim uygulamasını ve iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümü ilerletmesini desteklemektedir." dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bağımsız bir ofis açması ve FBI Direktörü Kash Patel'in ofisin "Çin Komünist Partisinin Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerine karşı koymak" için etkili olacağı ifadesi karşısında Çin'in "şoke olduğunu" belirten Guo, ülkeler arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması gerektiğini vurguladı.

Guo, bu faaliyetin Asya-Pasifik bölgesini ya da dünyayı daha güvenli hale getirmeyeceğini belirterek ilgili tarafların bunun yerine ülkeler arasındaki karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmaya odaklanmasının önemine dikkati çekti.

ABD'den Filistinli yetkililere vize yaptırımı kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki barışı tehlikeye attığı" gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, FKÖ ve Filistin yönetiminin, 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı ileri sürülmüştü.

Bakanlık, Filistinli yetkililerin bölgesel barışı tehlikeye soktuğunu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kurumlar aracılığıyla İsrail ile yaşanan çatışmayı uluslararası boyuta taşımaya çalıştığını ve "terörü desteklediklerini" öne sürerek yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Filistin Yaptırımına Şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 15:56:20. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Filistin Yaptırımına Şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.