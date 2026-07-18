Çin, ABD'nin Hong Kong Kararını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Hong Kong Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Çin, ABD\'nin Hong Kong Kararını Memnuniyetle Karşıladı
18.07.2026 13:20
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong'daki ulusal acil durum süresini uzatmamasını olumlu değerlendirdi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong ile ilgili ulusal acil durum süresini uzatmama kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, adımı Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerinde varılan mutabakatın uygulanması açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Söz konusu acil durum, ABD Başkanı'nın 2020 yılında imzaladığı 13936 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile ilan edilmişti.

ABD, geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişareleri sırasında Hong Kong ve yatırımların da aralarında bulunduğu bazı konularda taahhütlerde bulunmuştu. Bakanlık sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kısa süre önce Çin'e, 2026 yılında süresi dolacak Hong Kong ile ilgili ulusal acil durumun uzatılmayacağını ve 13936 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlükten kaldırılacağını teyit ettiğini belirtti.

Hong Kong'un refah ve istikrarının korunmasının Çin ve ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirten sözcü, ABD'nin Hong Kong politikasında yaptığı bu olumlu düzenlemenin uluslararası toplumun beklentileriyle de uyumlu olduğunu ifade etti.

Sözcü, ABD'nin ilgili uluslararası sözleşmelere ve iki taraf arasında varılan mutabakata uymasını, Çin'in egemenliğine ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini ve Hong Kong ile normal ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden tesis edip güçlendirmesini beklediklerini kaydetti.

Sözcü, bu tür çabaların, stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulmasına olumlu katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Hong Kong Kararını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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