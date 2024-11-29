Çin, ABD'nin İhracat Kısıtlamalarına Karşı Çıktı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin İhracat Kısıtlamalarına Karşı Çıktı

Çin, ABD’nin ihracat kısıtlamalarını eleştirerek adil rekabet ve piyasa ekonomisine uyulmasını istedi.

29.11.2024 15:18
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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletip ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmak suretiyle Çinli firmalara uygulanan ayrımcı kısıtlamalara güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirterek ABD'yi piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine riayet etmeye çağırdı.

Biden yönetiminin 200 kadar Çinli yarı iletken şirketini hedef alan yeni ihracat kısıtlamaları uygulamaya hazırlandığı yönündeki haberler konusunda değerlendirmelerde bulunan He, "Bu tür eylemler uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini ciddi şekilde zedeliyor, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını bozuyor ve hem Çin hem de ABD'deki işletmelerin çıkarlarına ve küresel yarı iletken sektörüne zarar veriyor" dedi.

Sözcü, "ABD tarafının kısıtlamalarını artırma konusunda ısrar etmesi halinde Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözetmek üzere gerekli önlemler alınacaktır" uyarısında bulundu.

Çin'in tek taraflı gümrük vergisi önlemlerine yönelik tutarlı duruşuna da değinen He, "ABD tarafını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet edip karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği temelinde Çin'le çalışarak Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin İhracat Kısıtlamalarına Karşı Çıktı - Son Dakika

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