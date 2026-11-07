Çin, ABD'nin Küba ordusuna tedarik iddiasıyla iki şirkete yaptırımına tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Küba ordusuna tedarik iddiasıyla iki şirkete yaptırımına tepki gösterdi

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Küba'nın silah tedarik şirketine askeri donanım sağladığı iddiasıyla iki Çinli şirkete yaptırımına tepki gösterdi. Bakanlık, kısıtlamaların Çinli şirketlerin haklarına zarar verdiğini belirterek ABD'ye yanlışı düzeltme çağrısı yaptı.

Çin, ABD'nin Küba ordusuna tedarik sağladığı iddiasıyla iki Çinli şirkete yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin son zamanlarda ülkeye yönelik baskı ve yaptırımlarını artırdığı, çok sayıda ayrımcı kısıtlamayı devreye soktuğu, bunun Çin şirketlerinin haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bu tutumun iki ülke liderlerinin vardığı mutabakata aykırı olduğuna, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediğine işaret edilen açıklamada, ABD tarafına bu yanlışı en kısa zamanda düzeltmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım'da, Küba'nın silah tedarik şirketi Sociedad Mercantil Duna'ya askeri nitelikli donanımlar sağladıkları gerekçesiyle Çin Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketi (CEIEC) ile Beijing H&C Technologies şirketine yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası hukukta temeli bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yetki vermediği yasa dışı tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
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