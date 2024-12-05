Çin, ABD'nin Ticaret Soruşturmalarına Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin ticari düzenlemelere yönelik soruşturmaları silah olarak kullanma ve siyasallaştırma eğiliminden endişe duyduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin dört Güneydoğu Asya ülkesinden gelen fotovoltaik ürünlere yönelik anti-damping gümrük vergisi uygulanması önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı kısa süre önce Kamboçya, Vietnam, Tayland ve Malezya'dan gelen fotovoltaik ürünlere yönelik anti-damping gümrük vergisi soruşturmalarında ulaşılan ilk tespitleri açıklamıştı.

Soruşturmaların bariz "sonuç odaklı" niyetleri ortaya koyduğunu kaydeden sözcü, ABD'ye korumacı eylemlerine en kısa sürede son verme çağrısı yaptı.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin, piyasa kuralları ve iş tercihlerinin sonucunda ortaya çıktığını ifade eden sözcü, bu zincirlerin sorunsuz ve istikrarlı şekilde faaliyet göstermesinin sağlanmasının, tüm tarafların uzun vadeli çıkarları ve karşılıklı beklentilerine uygun olduğunu vurguladı.

He, son yıllarda Güneydoğu Asya ülkelerine yatırımda bulunan Çinli fotovoltaik şirketlerin, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin fotovoltaik ürünlerin ve diğer yeni enerji ürünlerinin serbest ticaretini korumak üzere diğer ülkelerle çalışması ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.