Çin, ABD'nin Ticaret Soruşturmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Ticaret Soruşturmalarına Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin Güneydoğu Asya fotovoltaik ürünlerine yönelik anti-damping vergisi teklifine karşı çıktı.

05.12.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin ticari düzenlemelere yönelik soruşturmaları silah olarak kullanma ve siyasallaştırma eğiliminden endişe duyduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin dört Güneydoğu Asya ülkesinden gelen fotovoltaik ürünlere yönelik anti-damping gümrük vergisi uygulanması önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı kısa süre önce Kamboçya, Vietnam, Tayland ve Malezya'dan gelen fotovoltaik ürünlere yönelik anti-damping gümrük vergisi soruşturmalarında ulaşılan ilk tespitleri açıklamıştı.

Soruşturmaların bariz "sonuç odaklı" niyetleri ortaya koyduğunu kaydeden sözcü, ABD'ye korumacı eylemlerine en kısa sürede son verme çağrısı yaptı.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin, piyasa kuralları ve iş tercihlerinin sonucunda ortaya çıktığını ifade eden sözcü, bu zincirlerin sorunsuz ve istikrarlı şekilde faaliyet göstermesinin sağlanmasının, tüm tarafların uzun vadeli çıkarları ve karşılıklı beklentilerine uygun olduğunu vurguladı.

He, son yıllarda Güneydoğu Asya ülkelerine yatırımda bulunan Çinli fotovoltaik şirketlerin, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin fotovoltaik ürünlerin ve diğer yeni enerji ürünlerinin serbest ticaretini korumak üzere diğer ülkelerle çalışması ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Güneydoğu Asya, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Ticaret Soruşturmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Ticaret Soruşturmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.