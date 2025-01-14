Çin, ABD'nin Yapay Zeka Çip Kısıtlamalarına Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yapay zeka çiplerine getirdiği ihracat kısıtlamasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu kısıtlamalar, yapay zeka çipleri ve model parametreleri üzerindeki ihracat kontrollerini daha da sıkılaştırırken yasaların ülke dışında uygulanmasını genişletiyor. Sözcü, kısıtlamaların Çin ile normal ticaret yapan üçüncü taraflara yönelik müdahale anlamına geldiğini ve engel teşkil ettiğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü, kısıtlayıcı tedbirlerin yeteri kadar görüşülmeden aceleyle formüle edilip yapay zeka sektörünün ölçüsüz düzenlemelere tabi tutulduğunu savunan ABD'li yüksek teknoloji şirketleri ve sektör kuruluşlarının çeşitli kanallar aracılığıyla memnuniyetsizlik ve endişelerini daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı. Sözcü, bu şirketler ve sektör kuruluşlarının bu tedbirlerin ciddi boyutlarda istenmeyen sonuçlara yol açacağına inandıklarını ve Biden yönetiminden bu sürecin durdurulmasını istediklerini kaydetti.

Buna karşın Biden yönetiminin sektörün itirazlarını dikkate almayıp tedbirleri bir an önce uygulamakta ısrar ettiğini söyleyen sözcü, uluslararası çok taraflı ticaret kurallarının bariz şekilde ihlali anlamına gelen bu hamlenin, ulusal güvenlik kavramının genişletilmesi ve ihracat kontrollerinin kötüye kullanılmasına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Sözcü, bu hamlenin ülkeler arasındaki normal ticareti ciddi şekilde engellediğini, piyasa kurallarına ve uluslararası ekonomik düzene zarar verdiğini ve küresel teknolojik inovasyonu etkilediğini söyledi. Söz konusu hamlenin ABD'dekiler de dahil olmak üzere dünya genelindeki işletmelerin çıkarlarına da zarar verdiğini belirten sözcü, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacağını sözlerine ekledi.