Çin, ABD\'nin yaptırım kararına karşılık verecek

Çin yönetimi, ABD'nin, Sincan Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle iki Çinli yetkili ve üç şirkete yaptırım kararına karşılık vereceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Çin'in iç işlere müdahale ettiğini savundu.

ABD'nin "Çin'i düşmanlaştırmayı amaçlayan" kararını protesto ettiklerini ifade eden Sözcü Mao, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca bir Amerikan şirketi ile insan hakları alanında çalışan iki araştırmacıya karşı-yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Mao, ABD merkezli araştırma ve veri analitiği şirketi Kharon ve onun Araştırma Direktörü Edmund Xu ile İleri Savunma Çalışmalar Merkezi'nin çalışanı Nicole Morgret'e yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yaptırım kapsamında şirketin ve şahısların Çin'deki tüm menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken Çinli kurumlar ve kişilerle para alışverişi ve işbirliği yapmaları yasaklanacak.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, 8 Aralık'ta Sincan Uygur Özek Bölgesine bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nin eski polis şefi Gao Çi ile Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ideolojik endoktrinasyon ve sosyal istikrarın sağlanmasından sorumlu Birleşik Cephe Çalışma Birimi yetkilisi Hu Lienhı'ya bölgedeki insan haklarında rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım açıklamıştı.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası kapsamında üç Çinli şirketi daha yaptırım listesine almıştı. Böylece yasa kapsamında yaptırım uygulanan şirketlerin sayısı 30'a yükselmişti.