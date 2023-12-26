 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, ABD'nin yaptırım kararına karşılık verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'nin yaptırım kararına karşılık verecek

Çin yönetimi, ABD'nin Sincan Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım kararına karşılık vereceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu ve Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini belirtti. Çin, bir Amerikan şirketi ile insan hakları alanında çalışan iki araştırmacıya karşı-yaptırım uygulayacak.

Çin, ABD\'nin yaptırım kararına karşılık verecek
26.12.2023 - 19:05,  Güncelleme: 19:07
Abone Ol

Çin yönetimi, ABD'nin, Sincan Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle iki Çinli yetkili ve üç şirkete yaptırım kararına karşılık vereceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Çin'in iç işlere müdahale ettiğini savundu.

ABD'nin "Çin'i düşmanlaştırmayı amaçlayan" kararını protesto ettiklerini ifade eden Sözcü Mao, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca bir Amerikan şirketi ile insan hakları alanında çalışan iki araştırmacıya karşı-yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Mao, ABD merkezli araştırma ve veri analitiği şirketi Kharon ve onun Araştırma Direktörü Edmund Xu ile İleri Savunma Çalışmalar Merkezi'nin çalışanı Nicole Morgret'e yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yaptırım kapsamında şirketin ve şahısların Çin'deki tüm menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken Çinli kurumlar ve kişilerle para alışverişi ve işbirliği yapmaları yasaklanacak.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, 8 Aralık'ta Sincan Uygur Özek Bölgesine bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nin eski polis şefi Gao Çi ile Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ideolojik endoktrinasyon ve sosyal istikrarın sağlanmasından sorumlu Birleşik Cephe Çalışma Birimi yetkilisi Hu Lienhı'ya bölgedeki insan haklarında rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım açıklamıştı.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası kapsamında üç Çinli şirketi daha yaptırım listesine almıştı. Böylece yasa kapsamında yaptırım uygulanan şirketlerin sayısı 30'a yükselmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sincan, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin yaptırım kararına karşılık verecek - Son Dakika


19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu

Son Dakika
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
17:03 Skandal nedeni sorguda itiraf etti! Cezaevinden çıkan adam, hayat kadınlarını öldürmeye kaldığı yerden başladı
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin yaptırım kararına karşılık verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement