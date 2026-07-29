Çin, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Çıktı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Çıktı

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli araştırma kurumlarına yaptırım uygulamasına derin rahatsızlık duydu.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli araştırma kurumlarını yaptırım listesine almasına ilişkin derin rahatsızlıklarını dile getirerek, bu karara şiddetle karşı çıktılarını belirtti.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çinli araştırma kurumlarının meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını, ayrıca olağan bilimsel ve teknolojik etkileşim ile işbirliği için elverişli bir ortam sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli aşırı genişlettiğini, ayrımcı engeller oluşturduğunu, bilimsel araştırma alanındaki işbirliğini ise siyasileştirdiğini, silah haline getirdiğini ve araçsallaştırdığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin hamlelerinin iki ülkenin bilim camiaları arasındaki etkileşim ile işbirliğine zarar verdiğini, ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyon alanında uluslararası işbirliğinin küresel eğilimine ters düştüğünü kaydetti.

Sözcü, ABD'den Çinli araştırma kurumlarına yönelik haksız suçlamalara son vermesi, hatalı uygulamalarını en kısa sürede düzeltmesi ve Çinli araştırma kurumlarına karşı adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir tutum benimsemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Çıktı - Son Dakika

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