Çin, ABD ve İran Mutabakatını Destekliyor

Çin, ABD ile İran arasında savaşı bitirmek üzere varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in ABD ile İran'ın mutabakat zaptının metni üzerinde anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sözcü Lin, Pakistan'ın arabuluculuk çabasını takdir ettiklerini belirtti.

Lin, "Umarız mutabakat belgesi planlandığı gibi imzalanır ve tüm ilgili taraflar sorunların barışçı yollarla, diyalog ve müzakereyle çözümüne bağlı kalır." dedi.

Mutabakatın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içerdiğini not ettiklerini dile getiren Lin, "Hürmüz Boğazı, önemli bir uluslararası geçiş yolu. Boğaz'ın istikrarı bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun ortak menfaati. Umarız burası en kısa zamanda açık hale gelir. Bu konuda taraflarla iletişimi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Lin, Çin'in, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Orta Doğu'da barışın ve huzurun sağlanmasına yönelik yaptığı 4 maddelik önerinin ruhunu sürdürerek bölgede barışın en erken vakitte tesisi için aktif rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.