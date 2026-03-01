Çin, ABD ve İsrail'in İran Saldırılarına Tepki Gösterdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yaptığı konuşmada, tüm tarafların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması gerektiğini sürekli olarak savunduklarını ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanılacağına yönelik tehditleri reddedip kınadıklarını vurguladı.

Temsilci, "İran ve diğer bölge ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi önemli" dedi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi veya yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını belirten Fu, "Silahlı çatışmalarda sivilleri koruma yönündeki kırmızı çizgi hiçbir zaman aşılmamalı ve ayrım gözetmeksizin kullanılan güç kabul edilemez" diye konuştu.

Fu, "Tüm tarafları uluslararası insani hukuk dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye, sivillerin güvenliğini etkin şekilde sağlamaya ve sivil tesislere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Ortadoğu'daki tansiyonun yükselip yayılmasının kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Fu, güç kullanmanın uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için doğru yol olmadığı gibi sadece nefret ve çatışmayı körükleyeceği uyarısında bulundu.

"Farklılıkları çözmenin tek yolu diyalog ve müzakere" diyen Fu, bölgede tansiyonun daha fazla yükselmemesi için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Fu, ilgili taraflara siyasi zeminde samimiyet göstermeleri, diyalog ve müzakereleri mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaları ve siyasi çözüm arayışına geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Temsilci, "Çin, barış çabalarını ilerletmek ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır" dedi.