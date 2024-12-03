Çin, ABD'ye Çift Kullanımlı İhracatı Sıkılaştırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Çift Kullanımlı İhracatı Sıkılaştırdı

Çin, ulusal güvenliği korumak amacıyla ABD'ye çift kullanımlı ürün ihracatına yasaklar getirdi.

03.12.2024 18:24
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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarların korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatına ilişkin kontrolleri sıkılaştırmaya yönelik tedbirler açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden salı günü yapılan açıklamada çift kullanımlı ürünlerin ABD'deki askeri kullanıcılara ihracatına veya askeri amaçlarla ihraç edilmesine yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilişkili çift kullanımlı kalemlerin ABD'ye ihracatına ilkesel olarak izin verilmezken, çift kullanımlı grafit maddesinin ABD'ye ihracatında ise son kullanıcılara ve son kullanım amaçlarına yönelik daha sıkı incelemeler yürütülecek.

Bakanlık, tedbirlerin yayın tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Açıklamada belirtilen hükümleri ihlal ederek Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ilgili çift kullanımlı maddeleri ABD'ye gönderen veya tedarik eden herhangi bir ülke veya bölgeden herhangi bir kuruluş veya bireyin yasal olarak sorumlu tutulacağı belirtildi.

Çift kullanımlı ürünler, sivil ya da askeri amaçlarla veya askeri potansiyelin artırılmasına katkıda bulunmak, özellikle kitle imha silahları ile bunların fırlatma araçlarını tasarlamak, geliştirmek, üretmek veya kullanmak için kullanılabilen mallar, teknolojiler ve hizmetler anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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