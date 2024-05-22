Çin, ABD'ye Taiwan konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Taiwan konusunda uyarıda bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Taiwan bölgesine yönelik açıklamalarının tek Çin ilkesini ve Çin-ABD ilişkilerini ihlal ettiğini belirterek, ABD'yi Taiwan'ı baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeye çağırdı. Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına destek veren ayrılıkçı güçlere karşı diplomatik girişimlerde bulunacağını vurguladı ve Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarından biri olduğunu ifade etti.

22.05.2024 13:40
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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'ye Çin'i baskı altına almak için Taiwan'ı bir araç olarak kullanmayacağına dair taahhütlerini yerine getirme ve tek Çin ilkesinin içini boşaltmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Taiwan bölgesinin yeni liderini "tebrik etmesiyle" ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, ABD'nin yaptıklarının tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, ayrıca Taiwan bölgesiyle yalnızca kültürel, ticari ve gayriresmi ilişkiler yürütme yönündeki siyasi taahhüdünü çiğnediğini belirtti. Bu durumun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere ağır derecede yanlış bir sinyal gönderdiğini vurgulayan sözcü, Çin'in bu durumu kınayıp reddettiğini ve ABD'ye ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Wang, dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Çin, Taiwan ile ABD arasında herhangi bir resmi etkileşime ve ABD'nin Taiwan işlerine herhangi biçimde veya bahaneyle müdahale etmesine kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Wang, ABD'den hatasını bir an evvel düzeltmesini, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Taiwan'ın bağımsızlığı" ve "iki Çin" veya "tek Çin, tek Taiwan" politikalarını desteklememe taahhüdüne riayet etmesini ve Çin'i baskı altına almak için Taiwan'ı bir araç olarak kullanmamasını, tek Çin ilkesini görmezden gelmekten ve içini boşaltmaktan vazgeçmesini, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri cesaretlendirmeyi ve herhangi bir biçimde desteklemeyi bırakmasını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozmaya son vermesini istedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Taiwan konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

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