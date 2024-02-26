Çin, ABD'yi Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı

Çin, ABD\'yi Gazze Şeridi\'nde ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısına kulak vermeye ve ateşkesin sağlanıp insani krizin hafifletilmesinde yapıcı bir rol oynamaya çağırdı. Mao, son Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmaya devam ettiğini ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun son derece vahim olduğunu belirtti.

26.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:44
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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısına kulak vermeye ve ateşkesin sağlanıp insani krizin hafifletilmesinde yapıcı bir rol oynamaya çağırdı.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, kısa süre önce düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateş ilan edilmesine karşı çıkması nedeniyle bazı ülkeler tarafından eleştirilmesine ilişkin haberler hakkında yorumlarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Son Filistin- İsrail çatışmasının tırmanmaya devam ettiğini ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun son derece vahim olduğunu kaydeden Mao, yaklaşık 30.000 sivilin öldürüldüğünü ve 1,9 milyon civarında insanın yerinden edildiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesinin evrensel bir çağrı ve uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun uzlaşısı olduğunu vurgulayan Mao, ABD'nin bu çağrıya kulak vererek ateşkesin sağlanması ve insani krizin hafifletilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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