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Çin, Afrika ile Ticarette Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Çin, Afrika ile Ticarette Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin, Afrika ile Ticarette Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Jiang Wei, Çin'in üst üste 15 yıldır Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ikili ticaretin 2023 yılında 282,1 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirtti. Çin, Afrika ile işbirliğini derinleştirmek için bir pilot bölge oluşturma planı onayladı ve Afrika'ya açılma ve işbirliği için uluslararası etkiye sahip bir platform kurmayı hedefliyor.

01.02.2024 13:38
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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Jiang Wei, Çin'in üst üste 15 yıldır Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve ikili ticaretin 2023 yılında 282,1 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Wei Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Ekonomik ve ticari işbirliği, Çin-Afrika ilişkilerinin istikrarı ve itici gücüdür" dedi.

Çin Devlet Konseyi, Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğinin derinlemesi için bir pilot bölge oluşturulmasına yönelik genel bir planı onayladı.

Plana göre Çin, 2027 yılına kadar Afrika'ya açılma ve Afrika ile işbirliği için belirli bir düzeyde uluslararası etkiye sahip bir platform olarak pilot bölge kuracak.

Jiang, "Temel hedefimiz, Afrika ile işbirliği için uluslararası düzeyde rekabetçi bir platform oluşturmak" dedi.

Jiang, önümüzdeki yıllarda, iki tarafın pilot bölgenin öncü rolünü tam olarak yerine getireceğini, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin dönüşümünü ve geliştirilmesini teşvik edeceğini ve Çin ile Afrika'daki insanlara daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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