Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nda Çin ve Arap Ülkeleri Filistin Meselesi Hakkında Ortak Ses Yükseltecek - Son Dakika
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Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nda Çin ve Arap Ülkeleri Filistin Meselesi Hakkında Ortak Ses Yükseltecek

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda Çin ile Arap ülkelerinin Filistin meselesi hakkında ortak bir ses yükselteceğini söyledi. Deng, konferansta Çin ile Arap ülkeleri arasındaki uzlaşının daha da güçlendirilmesini, işbirliğinin bir sonraki aşamasının planlanmasını ve Filistin meselesinde Çin ile Arap ülkelerinin ortak ses vermesini sağlayacak bir dizi sonuç belgesinin kabul edilmesinin planlandığını söyledi.

28.05.2024 15:18
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BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda Çin ile Arap ülkelerinin Filistin meselesi hakkında ortak bir ses yükselteceğini söyledi.

Deng, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu konferansın, devlet başkanları tarafından varılan uzlaşıların hayata geçirilmesi, çeşitli alanlardaki Çin-Arap işbirliğinin genişletilmesi ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasının hızlandırılması konularında derinlemesine görüşmelere odaklanacağını ve özel önlemleri masaya yatıracağını belirtti.

Bakan yardımcısı, konferansta Çin ile Arap ülkeleri arasındaki uzlaşının daha da güçlendirilmesini, işbirliğinin bir sonraki aşamasının planlanmasını ve Filistin meselesinde Çin ile Arap ülkelerinin ortak ses vermesini sağlayacak bir dizi sonuç belgesinin kabul edilmesinin planlandığını söyledi.

Deng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak olan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile birlikte 30 Mayıs'ta forumun açılış törenine katılacağını açıkladı.

Deng, açılış töreninde Xi'nin bir konuşma yapacağını da sözlerine ekledi.

Bakan yardımcısı bu durumun, iki tarafın birlik olma, işbirliği yapma ve Çin-Arap ülkeleri ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarma yönündeki ortak arzusunu tam anlamıyla yansıttığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Dizi, Çin, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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