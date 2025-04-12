Çin-ASEAN İşbirliği Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Çin ve ASEAN'ın medya ve düşünce kuruluşlarının, köprü ve bağ olarak rollerini tam olarak yerine getirerek Çin-ASEAN hikayesini birlikte anlatmak ve Çin-ASEAN işbirliğinin kayda değer başarılarını ortaya koymak üzere birlikte çalışma çalışması gerektiği belirtildi.

KUALA LUMPUR, 12 Nisan (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ASEAN Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nda Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki medya ve düşünce kuruluşu işbirliği konusunda varılan mutabakat hakkında belge yayımlandı.

Belgeye göre, Kuala Lumpur Mutabakatı'nda forum katılımcıları, Çin ve ASEAN'ın medya ve düşünce kuruluşlarına ortaklaşa kültürel etkileşimleri ve halklar arası daha yakın bağları teşvik ederek Küresel Güney işbirliğine örnek teşkil etme çağrısı yaptı.

Belgede Çin ve ASEAN'ın bölgesel işbirliğini ileriye taşıma, ortak refahı artırma, istikrarı sürdürme ve Küresel Güney ülkelerinin statüsünü yükseltme konusunda kritik roller oynadığı kaydedildi.

Çin ve ASEAN'ın medya ve düşünce kuruluşlarının, köprü ve bağ olarak rollerini tam olarak yerine getirerek Çin-ASEAN hikayesini birlikte anlatmak ve Çin-ASEAN işbirliğinin kayda değer başarılarını ortaya koymak üzere birlikte çalışması gerektiği belirtildi.

Forum katılımcılarının, medya ve düşünce kuruluşlarının yüzyıldır görülmeyen büyük değişimler yaşanırken bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunması gerektiğinin farkında olduğu ifade edildi.

Katılımcıların, kültürel etkileşim ve medeniyet diyaloglarının, Çin-ASEAN ilişkilerinin güçlendirilmesinde kritik unsurlar haline geldiğine inandığı vurgulandı. Medya ve düşünce kuruluşlarının, medeniyet çeşitliliğine saygıyı savunması ve farklı medeniyetlerin hükümet, işletme, medya ve düşünce kuruluşları gibi çeşitli paydaşların bilgelik ve girişimlerini bir araya getirme çağrısı yapması gerektiği kaydedildi.

Mutabakat belgesinde bölgesel refah ve istikrarın, Çin ve ASEAN üye ülkelerinin ortak hedefi olduğu vurgulandı. Medya ve düşünce kuruluşlarının insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu el üstünde tutması ve kalıcı barışın sürdürülmesinde ve bölgedeki kalkınma ve refahın ileriye götürülmesinde benzersiz bir rol oynaması gerektiği dile getirildi.

Katılımcılar, yapay zekanın hızlı gelişiminin, ülkelere dönüştürücü kalkınma konusunda yeni fırsatlar sunduğuna, ama aynı zamanda öngörülemez risk ve zorlukları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Mutabakat metninde medya ve düşünce kuruluşlarının aktif şekilde teknolojik devrim dalgasından yararlanması, yapay zekayı iyi şekilde kullanması ve hem yenilikçi canlılığın hem de güvenliğin kırmızı çizgi olduğu bir akıllı geleceğin inşasını teşvik etmesi gerektiği belirtildi.

Çin'in Xinhua Haber Ajansı ve Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (Bernama) ortaklaşa düzenlediği foruma, Çin ve ASEAN ülkelerindeki 160 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet dairesi ve işletmeden yaklaşık 260 temsilci katıldı.